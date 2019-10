Czuwanie przy trumnie z ciałem Kornela Morawieckiego

Wolałbym, żebyśmy doszli do porozumienia i mieli umowę przed połową października. Ale gdyby rząd brytyjski miał poprosić o przedłużenie, to oczywiście byśmy je rozważyli. Z pewnością byłoby ono lepsze od brexitu bez porozumienia - powiedział w piątek premier Irlandii Leo Varadkar. Odniósł się do doniesień o najnowszych, przedstawionych przez Borisa Johnsona, planach brytyjskiego rządu w tej sprawie. zobacz więcej »