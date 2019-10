Dziesiątki zabitych w antyrządowych protestach

Tysiące ludzi wyległy w sobotę na ulice irackich miast, piątego już dnia z rzędu domagając się ustąpienia rządu, który oskarżają o korupcję. W Bagdadzie w sobotnich starciach zginęło pięć osób, zastrzelonych przez policję. Kilka zostało rannych. Policja strzelała do demonstrujących także w innych miastach, Ad-Diwaniji i położonej na południu An-Nasriji, w której w ciągu tygodnia zginęło 18 ludzi. W sumie od wtorku w protestach zginęło - według źródeł policyjnych i medycznych - co najmniej 81 osób.

Według irackiej półoficjalnej Wysokiej Komisji do spraw Praw Człowieka zabito 94 ludzi, ale agencji Reutera nie udało się zweryfikować tej liczby. Komisja podaje też, że rannych w ciągu tygodnia zostało 3 tysiące ludzi.

Burza po ciszy

Dziesiątki ofiar wśród demonstrantów. Premier ostrzega przed "zniszczeniem całego państwa" W trwających od... czytaj dalej » Do starć doszło po względnym spokoju, jaki nastąpił po zniesieniu godziny policyjnej. Na jeden z placów, na którym w poprzednich demonstracjach gromadziły się tłumy, wysłano kilkuset policjantów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.



Niepokoje w tym tygodniu były najkrwawsze od czasu ogłoszenia zwycięstwa w 2017 roku nad tak zwanym Państwem Islamskim i wstrząsnęły rządem premiera Adila Abd al-Mahdiego, powstałym jako gabinet technokratów w zeszłym roku. Na obecne protesty rząd zareagował niejasnymi obietnicami reform, ale jest mało prawdopodobne - zdaniem Reutera - by uspokoiły one Irakijczyków.



Państwowa telewizja iracka pokazała w piątek na żywo spotkanie przewodniczącego parlamentu z - jak to określono - przywódcami protestu. Obiecał on poprawę sytuacji mieszkaniowej dla młodych ludzi i zwiększenie liczby miejsc pracy oraz pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy zabili protestujących.



Telewizja podała też, że przedstawiciele rządu spotkali się z przedstawicielami demonstrujących w Bagdadzie i w innych prowincjach, aby przedyskutować ich żądania, ale bez poinformowania, jak zareagowali na nie premier i prezydent Barham Ahmad Salih.



Władze nie wyjaśniły, dlaczego zniosły godzinę policyjną.

Źródło: PAP/EPA/MURTAJA LATEEF Antyrządowe protesty w Iraku

Wezwanie do dymisji premiera

W sobotę po południu miał zebrać się parlament, ale posiedzenie w sprawie kryzysu zbojkotował blok wpływowego szyickiego duchownego Muktady as-Sadra.



Sadr, którego koalicja uczestniczy w rządzie, poparł w piątek główne roszczenie protestujących i wezwał rząd Mahdiego do dymisji, "aby zapobiec dalszemu rozlewowi krwi". Wezwał także do "przedterminowych wyborów pod nadzorem ONZ".

Źródło: PAP/EPA/MURTAJA LATEEF 18 osób zginęło w antyrządowych protestach w Iraku

Irakijczycy mają dość korupcji

"Tylu ludzi straciło życie, tylu odniosło obrażenia, tyle było zniszczenia" Najwyższy... czytaj dalej » W rozpoczętych we wtorek, głównie na południu kraju, protestach Irakijczycy sprzeciwiają się korupcji rządzących, szerzącemu się bezrobociu czy zastojowi w dziedzinie ważnych inwestycji. Około 25 proc. młodych Irakijczyków nie ma pracy.

Napięcie wywołane bezrobociem oraz nieregularnymi dostawami prądu i wody pitnej utrzymuje się w Iraku od dłuższego czasu. Władze są oskarżane o korupcję blokującą odbudowę kraju po latach konfliktów religijnych i niszczycielskiej wojnie, w której pokonane zostało dżihadystyczne Państwo Islamskie.

Uczestnicy niektórych demonstracji domagają się ustąpienia rządu premiera Adila Abd al-Mahdiego, który powstał jako gabinet technokratów. Miał stawić czoło dotkliwym problemom gospodarczym Iraku.

Źródło: PAP/EPA/MURTAJA LATEEF Demonstracje antyrządowe w Iraku, pięć osób zastrzelonych