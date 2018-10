Bośniacy czekają na przełom. Wybierają władze sześciu szczebli

Ile kosztuje podróż do Bośni i Hercegowiny?

Video: TVN24 BiS

Ile kosztuje podróż do Bośni i Hercegowiny?

28.07 | Bośnia i Hercegowina to kraj położony w sercu Bałkanów, gdzie krzyżują się kultury Wschodu i Zachodu. Lot z Warszawy do Sarajewa w obie strony (z przesiadką w Budapeszcie) można znaleźć już za 493 złote. Za 12-dniową objazdową wycieczkę po kraju trzeba zapłacić około 1800 złotych. Nocleg w hostelu w Mostarze kosztuje 30 złotych, bilet autobusowy z Sarajewa do Mostaru - 40 złotych, a regionalna zupa z jagnięciny - około 9 złotych. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat" opowiadał Jakub Porada.

»