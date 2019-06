Wraca idea viri probati. Kościół zastanawia się nad wyświęcaniem żonatych





"Idea wyświęcania starszych żonatych mężczyzn na księży w odległych rejonach Amazonii w odpowiedzi na brak kapłanów i ustalenie form posługi kobiet" - takie rekomendacje znalazły się w dokumencie roboczym na październikowy synod biskupów poświęcony tej krainie.

W opublikowanym w poniedziałek dokumencie "Amazonia - nowe drogi dla Kościoła i integralnej ekologii" przygotowanym na obrady w Watykanie powtórzono też gest mea culpa za to, że Kościół był "wspólnikiem" kolonizatorów tych terenów.

Idea wyświęcania tzw. viri probati, czyli "wypróbowanych mężczyzn" na terenach misyjnych Amazonii, gdzie nie ma kapłanów, ma charakter przełomowy i rozważana jest od pewnego czasu jako sposób na zażegnanie kryzysu Kościoła w niektórych zakątkach świata.



Po raz pierwszy została tak wyraźnie zaakcentowana w oficjalnym watykańskim dokumencie. Zgodnie z tą koncepcją, która zostanie przedyskutowana na synodzie biskupów z krajów Ameryki Południowej, wyświęcani mieliby być mężczyźni wyróżniający się aktywnością w lokalnych wspólnotach kościelnych.

Święcenia kapłańskie dla starszych, żonatych mężczyzn

W dokumencie, w którym potwierdzono, że "celibat jest darem dla Kościoła", dalej zaznacza się: "Pojawiły się prośby o to, aby dla najbardziej odległych obszarów przeanalizowano możliwość udzielania święceń kapłańskich starszym mężczyznom, najlepiej z rdzennej ludności, szanowanym i uznawanym członkom ich wspólnot".

Mężczyźni ci zgodnie z tym, jak ujęto to w materiałach roboczych synodu, byliby wyświęcani - mimo, że mają stabilne rodziny - po to, by "zapewnić sakramenty, towarzyszące i wspierające życie chrześcijańskie".

Przypomina się, że papież Franciszek przed dwoma laty w jednym z wywiadów wyraził opinię, iż należałoby zastanowić się nad takim rozwiązaniem w przypadku odległych terenów.

Ustalenie form posługi kobiet

Kolejna propozycja przedstawiona do rozważenia to ustalenie, jaką "formę oficjalnej posługi" mogłyby pełnić kobiety.



W obszernym dokumencie na obrady w dniach 6-27 października zawarto także stanowcze postulaty ochrony środowiska naturalnego Amazonii, walki z masowym wycinaniem lasów i nielegalnym wydobyciem surowców, ochrony rdzennej ludności i jej słuchania.



"Życie Amazonii jest zagrożone przez destrukcję i wyzysk środowiska, systematyczne łamanie podstawowych praw człowieka" - napisano. W tekście zawarto również mocny apel o "ekologiczne nawrócenie".