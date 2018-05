Spotkanie premierów Polski i Rumunii. "Głębokie konsultacje wielu tematów"

Polska i Rumunia mają wspólne poglądy między innymi w sprawie unijnej polityki spójności, czy dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Będziemy z determinacją bronić interesów regionu środkowoeuropejskiego - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji prasowej z premier Rumunii Vioricą Dancilą.

W piątek w Warszawie odbyły się polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem szefów obu rządów. Premier Morawiecki podkreślił, że były to pierwsze polsko-rumuńskie konsultacje międzyrządowe, w trakcie których - jak dodał - uzgodnione zostały stanowiska w wielu kwestiach. Poinformował, że wzięli w nich udział przedstawiciele ministerstwa spraw zagranicznych, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, sportu i turystyki, przedsiębiorczości i technologii, inwestycji i rozwoju, rolnictwa oraz kultury.

Jeden z kluczowych partnerów

Morawiecki relacjonował, że w trakcie spotkania z szefową rumuńskiego rządu poruszył tematy relacji historycznych między Polską i Rumunią, a także współpracy w obszarze kultury, gospodarczym i militarnym. Podkreślał, że kraje naszego regionu mają bardzo wiele wspólnych interesów.

- Tym bardziej te interesy będą skutecznie realizowane, im bardziej będziemy razem - ocenił.

Zwracał uwagę, że współpraca polsko-rumuńska układa się niezwykle pozytywnie od lat. - Rumunia jest dla Polski jednym z naszych absolutnie kluczowych partnerów, zarówno na polu współpracy gospodarczej, handlowej, ale również w zakresie polityki obronnej, kulturalnej i szeroko rozumianej polityki europejskiej - powiedział szef rządu.

Podkreślił, że oba kraje połączy droga Via Carpatia, która będzie realizowana w najbliższych latach. - Poprzez wymiar środkowoeuropejski chcemy budować silną Unię Europejską - mówił Morawiecki. Jak dodał, inicjatywa Trójmorza nie jest "przeciwko komukolwiek", lecz jest wzmocnieniem UE oraz tej części Europy.

Współpraca na wielu płaszczyznach

W trakcie swojego wystąpienia Morawiecki odniósł się do unijnej polityki budżetowej oraz wieloletnich ram finansowych. - To jest perspektywa budżetowa, która nas (Polskę) bardzo interesuje. Nasze doświadczenia z ostatnich paru lat, doświadczenia wielu dyskusji do tej pory, pokazują, że my koordynujemy i organizujemy ten wymiar i wsłuchujemy się również w głosy płynące z innych państw Europy Środkowej, starając się organizować, reprezentować nasze stanowisko na wielu forach - podkreślił.

Morawiecki mówił też, że Polska i Rumunia są dla siebie coraz ważniejszymi partnerami handlowymi oraz gospodarczymi. Jak oświadczył, rosną inwestycje polskich podmiotów w Rumunii. - Bardzo gorąco zachęciłem też panią premier, aby przedsiębiorstwa rumuńskie inwestowały u nas - relacjonował.

Rozmowy dotyczyły również - jak wskazał Morawiecki - współpracy między innymi w polityce energetycznej. - Rozmawialiśmy o projekcie Nord Stream 2, gdzie oba nasze państwa podkreśliły wagę i konieczność dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Tworzenie drugiej nitki gazociągu północnego (Nord Stream 2) nie należy do takiego budowania wspólnego, zdywersyfikowanego pola do dostaw gazu - mówił szef rządu.



Dodał, że rozmawiano też między innymi o interkonektorach pomiędzy Rumunią a Polską przez Węgry i Słowację. - Bardzo chcielibyśmy w przyszłości korzystać ze złóż gazu rumuńskiego w depozytach na Morzu Czarnym - mówił.

"Partnerami, którzy mówią jednym głosem"

- Miałem przyjemność z nimi rozmawiać, podziwiałem pokaz sprzętu i cieszę się, że ta współpraca wojskowa zacieśnia się coraz bardziej pod parasolem NATO, pod egidą współpracy transatlantyckiej - oświadczył premier.



Morawiecki ocenił też, że zarówno Polska, jak i Rumunia, są "partnerami, którzy mówią jednym głosem, na jednej długości fali o współpracy transatlantyckiej". Podkreślił, że dla obu naszych państw współpraca z USA, a także z UE, to kluczowe dwa filary bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jak również filary rozwoju gospodarczego i wzrostu inwestycji.



Szef polskiego rządu poinformował, że z premier Rumunii potwierdzili spójność poglądów na wielu polach - w tym kontekście wymienił unijną politykę spójności.



Morawiecki podkreślił, że zarówno Polska, jak i Rumunia, będą bronić "z całą determinacją" interesów regionu środkowoeuropejskiego. - Uważamy, że partnerstwo europejskie, Europa jednej prędkości, a nie Europa kilku prędkości, to jest obietnica wspólnego rozwoju i my na takich zasadach umawialiśmy się na rozwój w ramach całej Unii Europejskiej - mówił.

Wspólne doświadczenie

- Apelujemy wspólnie z panią premier do naszych przyjaciół z zachodniej Europy, żeby wzięli serdecznie pod uwagę to, że my mamy nasze własne problemy, własne wyzwania. Niestety, zostaliśmy zostawieni przez naszych przyjaciół po II wojnie światowej po złej stronie żelaznej kurtyny. My dzisiaj musimy reformować nasze kraje zupełnie inaczej. Musimy walczyć ze zjawiskami, których wy, drodzy przyjaciele, czasami nie rozumiecie, albo nie do końca rozumiecie - mówił Morawiecki.

Rumunia liczy na wsparcie

W trakcie swojego wystąpienia Morawiecki deklarował też, że "Polska wspiera ambicje Rumunii w zakresie przystąpienia do strefy Schengen".

Do tych słów odniosła się Dancila, która powiedziała, że jej kraj liczy na stałe wsparcie Polski w przyłączeniu Rumunii do strefy Schengen.



Podkreśliła też, że Rumunia jest w pełni zaangażowana w promocję perspektywy europejskiej dla krajów z sąsiedztwa. Zaznaczyła, że Polskę i Rumunię zbliża wiele kwestii z agendy europejskiej oraz w szerszej perspektywie - międzynarodowej.



- Musimy wesprzeć to pozytywne zjawisko. W tym celu zorganizujemy w Bukareszcie forum gospodarcze, które będzie wyrażeniem naszej woli pogłębienia stosunków dwustronnych w tym zakresie - zapowiedziała Dancila.



- Uzgodniliśmy, że będziemy okresowo organizować konsultacje międzyrządowe - poinformowała dodając, że zaprosiła Morawieckiego na kolejne konsultacje, które zaplanowane są w Rumunii.



Przed konferencją prasową premierów została podpisana umowa między rządem Polski a rządem Rumunii o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci. Ze strony polskiej podpisał ją wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, rumuńskiej - szef resortu obrony narodowej Mihai-Viorel Fifor.