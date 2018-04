"Bez bieżącej wody, gazu, prądu". Większość ministrów Uzbekistanu zamieszka na wsi

PKN Orlen i Saudi Aramco podpisały aneks do umowy z 2016 roku, na mocy którego saudyjska firma będzie dostarczać dodatkowo około 100 tysięcy ton miesięcznie ropy Arabian Extra Light - podał Orlen w komunikacie. Oznacza to, że do rafinerii Orlenu będzie trafiać co miesiąc około 300 tysięcy ton surowca z Zatoki Perskiej. czytaj dalej »