Pięć unijnych państw, dwie instytucje. Do TSUE wpłynęły uwagi w sprawie Sądu Najwyższego

Foto: Shutterstock Video: tvn24

"To procedura, która ma doprowadzić do tego, że Polska nie...

21.11 | - Jeżeli chodzi o orzeczenie, była deklaracja, że będziemy to respektować - mówił prezydencki minister Andrzej Dera i podkreślił, że nowelizacja ustawy o SN "to procedura, która ma doprowadzić do tego, że Polska nie będzie płaciła kar po prostu, dostosuje się do orzeczenia TSUE". 19 października Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej i zdecydował wstępnie o zastosowaniu tak zwanych środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia, w stan spoczynku. TSUE chciał m.in., by sędziowie, których wysłano na emeryturę, zostali przywróceni do orzekania.

»