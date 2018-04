Wjechał w rowerzystów i pieszych. "Ludzie odbijali się od samochodu jak piłki"





»

52-letni Robert R. wjechał w grupę pieszych i rowerzystów w Rzezawie (woj. małopolskie), zabijając jedną osobę na miejscu, a drugą poważnie raniąc. Mężczyzna w przeszłości leczył się psychiatrycznie. - Gdyby dostał fachową opiekę i wsparcie, nigdy by do tego nie doszło – mówi przyjaciółka mężczyzny. Materiał "UWAGI!" TVN.

W wypadku, który spowodował Robert R. poszkodowanych zostało pięć osób. Jednego z mężczyzn, pomimo natychmiastowej reanimacji, nie udało się uratować. Jedna z poszkodowanych osób znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Trzy są poważnie ranne. Była więziona, gwałcona, została oślepiona. Brat oprawcy miał to wiedzieć i nie reagować Przez trzy dni... czytaj dalej »

Chciał jak najszybciej dojechać do domu

Do wypadku doszło w okolicach kościoła. W środku odbywał ślub.

- Gdyby weselnicy wyszli wtedy z kościoła, doszłoby do potwornej tragedii – relacjonuje Michał Zborowski, świadek zdarzenia. I dodaje. - Jedną z kobiet odrzuciło aż za drogę, teraz jest w szpitalu.

- Policjanci powiedzieli, że to cud, że żyję. Ludzie odbijali się od tego samochodu jak piłki. Co byliśmy winni? Co by było, gdyby wśród nas było dziecko? – zastanawia się Tadeusz Dziadowiec, jedna z poszkodowanych osób.

Świadek opisuje, że tuż po zdarzeniu Robert R. "siedział spokojnie w samochodzie".

- Jak otworzyłem drzwi, powiedział, że nagle stracił przytomność, wzrok. Mówił, że jedzie z daleka, bo sprowadza auta i chce szybko wrócić do domu – mówi.

To nie był wypadek

Prokuratura postawiła Robertowi R. zarzut zabójstwa i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Mężczyzna został aresztowany. "Śpij synku na Nanga Parbat wtulony w puszysty śnieg biały" To, że straciłem... czytaj dalej »

- To nie był wypadek komunikacyjny. To umyślne pozbawienie życia. Nawracał, dodawał gazu, a musiał widzieć ofiary. Szczególnie rowerzystę, którego wiózł na masce samochodu, mimo to nie hamował. Podczas przesłuchania zeznał, że uwolnił tych ludzi od zła i drugi raz zrobiłby to samo – mówi Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Sprawca w przeszłości leczył się psychiatrycznie. W ciągu ostatnich trzech lat dwa razy trafił do szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu przestał brać leki, bo twierdził, że zbyt go otępiają. Podczas stanów maniakalnych stawał się agresywny i niebezpieczny.

- Wiem, jaka wydarzyła się tragedia. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie cierpienia tych ofiar i świadków, którzy to wiedzieli. Ale to nieprawda, że on się na kogoś zasadzał, że chciał komuś krzywdę zrobić. Prawdopodobnie coś zadziało się w jego głowie – mówi przyjaciółka Roberta R.

Chciał zostać księdzem

Robert R. w młodości chciał zostać księdzem. Jednak nie ukończył seminarium. Pracował jako kurier w jednej z firm przewozowych. Później jeździł po Europie jako kierowca. Trzy lata temu został taksówkarzem. Mieszkał na jednym z katowickich osiedli razem z swoim bratem.

- Z tego, co wiem to miał zaburzenia psychiczne. Chciał kiedyś brata zabić, potem zamknęli go w szpitalu psychiatrycznym. Był taksówkarzem. Bałabym się wsiąść z nim do samochodu – mówi jedna z sąsiadek Roberta R. Sparaliżowany po tragicznym wypadku. "Jestem uwięziony we własnym ciele" - Często chce mi... czytaj dalej »

Zdaniem przyjaciółki Roberta R., kiedy mężczyzna nie miał ataków choroby, był normalnym, spokojnym człowiekiem.

- Podczas ataków stawał się Mesjaszem. Kiedyś w takim stanie pojechał do swoich rodziców i namówił ich na wyjazd do Włoch. Podczas tej wycieczki spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, za co został skazany – mówi przyjaciółka Roberta R.

Po wyjściu z więzienia przyjaciółka zaprowadziła go do psychiatry. Wtedy został zdiagnozowany.

- Mówiłam psychiatrze o wypadku, który spowodował, ale to zignorowano. Rodzina też nie chciała się zmierzyć z problemem. Gdyby dostał fachową opiekę i wsparcie, nigdy by do tego nie doszło – mówi przyjaciółka mężczyzny.

Kobieta nie kryje rozgoryczenia z powodu postawy lekarzy i bliskich Roberta R.

- Rozmawiałam z lekarzami i rodziną, chciałam współpracować. Ale nikt z tym nic nie chciał zrobić - mówi.

Więcej materiałów na stronie magazynu "UWAGA!" TVN.

Oglądaj Wideo: Uwaga TVN "Jakby weselnicy wyszli, jeszcze większa masakra by była"