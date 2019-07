Będą ścigać piratów drogowych. Na patrole wyruszyli "uzbrojeni" w najnowsze radiowozy





Będą walczyć z agresją drogową i przeciwdziałać niebezpiecznym zachowaniem kierowców. W Małopolsce rozpoczęła działania policyjna specgrupa SPEED.

Policyjna specgrupa o nazwie SPEED rozpoczęła swoja działalność na terenie Małopolski w piątek. Do jej zadań należeć będzie ściganie piratów drogowych.

Omijanie autobusu przed pasami, na podwójnej ciągłej. "Sekundy i można komuś odebrać życie" Policja w... czytaj dalej » Zespół ma przeciwdziałać różnorodnym agresywnym zachowaniom kierowców na drogach, w tym przekraczaniu prędkości i niewłaściwemu wyprzedzeniu. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń, mundurowi z grupy SPEED będą kierowani na akcje w miejsca, w których najczęściej dochodzi do rażącego łamania przepisów ruchu drogowego i tam, gdzie organizowane są nielegalne wyścigi uliczne. Nowa policyjna specgrupa będzie też monitorować internet i szukać postów o pirackich zachowaniach na drogach.

50 funkcjonariuszy

Podczas działań drogowych zespół SPEED (ang. – szybkość) ma wykorzystywać nie tylko dotychczasowy sprzęt drogówki (czyli ręczne laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu czy pojazdy wyposażone w wideorejestratory), ale również najnowsze radiowozy oznakowane bmw 320i xDrive i nieoznakowane bmw 330i xDrive Gran Turismo (wyposażone w wideorejestratory).

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 12 lipca zdecydowała o powołaniu Wojewódzkiego Nieetatowego Zespołu ds. Przeciwdziałania Niebezpiecznym Zachowaniom na Drogach. Do małopolskiego zespołu SPEED oddelegowano około 50 funkcjonariuszy. To nie tylko policjanci drogówki, przeszkoleni z obsługi wideorejestratorów i ręcznych mierników prędkości, ale i specjaliści z wydziałów kryminalnego i do walki z cyberprzestępczością.

Grupa SPEED działa od grudnia ubiegłego roku roku na terenie całego garnizonu stołecznego, czyli Warszawy i okolicznych powiatów. Zgodnie z intencją Komendy Głównej Policji takie grupy powstają teraz także w innych województwach.