Burmistrz prosił o zmniejszenie liczby lekcji religii. "Wzbudziło to niesmak w społeczności katolickiej"





Burmistrz Ustrzyk Dolnych poprosił kurię, żeby ta zgodziła się na zmniejszenie liczby godzin religii w szkołach. Powodem są trudności z opłaceniem nauczycieli i próba szukana oszczędności w oświacie. Metropolita przemyski stanowczo odrzucił tę prośbę.

Pani Basia, kurator Nowak. Broni krzyża i polskich dzieci Zdaniem... czytaj dalej » Krótko po wysłaniu prośby do kurii Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych tłumaczył, że jego działania nie mają wymiaru ideologicznego, są jedynie próbą szukana oszczędności. Chciał, by liczba godzin religii została zmniejszona do jednej godziny tygodniowo.

Burmistrz proponował też, że szkoły udostępnią sale, jeśli katecheci zgodzą się uczyć podczas drugiej godziny za darmo. W ten sposób działają już między innymi kółka zainteresowań w ustrzyckich placówkach. Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne, jednak szkoła im za to nie płaci.

- Taka prośba, skierowana do arcybiskupa, wynika przede wszystkim z szukania oszczędności. Jako samorządowcy jesteśmy zmuszeni do szukania oszczędności na oświacie – tłumaczył pod koniec listopada Bartosz Romowicz, burmistrz Ustrzyk Dolnych.

Pieniędzy brakuje bo, jak tłumaczy Romowicz, po likwidacji gimnazjów zmniejszyła się subwencja oświatowa. Oszczędności mają też być wymuszone podwyżkami dla nauczycieli i wzrostem płacy minimalnej.

Według szacunków burmistrza, w miejskiej kasie brakuje około sześciu milionów złotych na utrzymanie poziomu edukacji z poprzednich lat.

Odpowiedź arcybiskupa

Burmistrz chce mniej lekcji religii w szkołach. Chyba że katecheci będą uczyć za darmo Burmistrz Ustrzyk... czytaj dalej » Zgodnie z rozporządzeniem ministra oświaty, jeśli jednostka samorządowa chce ograniczyć liczbę lekcji religii, które finansuje, musi najpierw mieć zgodę metropolity. I taka prośba została wysłana. A teraz kuria przemyska przysłała do biura burmistrza odpowiedź. Arcybiskup nie wyraził zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii.

"Po upublicznieniu Pańskich zamiarów zaczęły do mnie napływać głosy sprzeciwu oraz prośby o to, abym nie uwzględniał Pana oczekiwań przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie" – stwierdził w dokumencie metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.

Duchowny dodał też, że wystąpienie burmistrza wywołało "duże zdziwienie i wzbudziło niesmak w społeczności katolickiej". "Powoływanie się na – być może istniejące – trudności finansowe nie brzmi w tym przypadku wiarygodnie i każe pytać o intencje. Powszechnie wiadomo, że w subwencji oświatowej, którą Pan jedynie zarządza, są zabezpieczone środki na wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli” – pisze arcybiskup.

Skan pisma Bartosz Romowicz opublikował na swojej stronie na Facebooku. Zapowiedział też, że przygotowuje odpowiedź na argumenty arcybiskupa. W rozmowie z portalem tvn24.pl burmistrz wskazał między innymi, że błędem jest mówienie o zabezpieczeniu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli w ramach subwencji. Jako przykład podał liczby z zeszłego roku – wówczas subwencja miała wynieść ponad 14 milionów złotych, a wynagrodzenia nauczycieli niemal 16 milionów złotych.