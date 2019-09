Łoś spacerował po porcie w Ustce

Video: Magdalena Dziermańska

Obserwowała ptaki. Nagle zauważyła pływającego łosia

7.06| Przypłynął "z morza", przebiegł się po wyspie płosząc wszystko, po czym dopłynął do brzegu i poszedł sobie w las..... i tyle, jak to łoś - napisał na jednym z portali społecznościowych Adam Janczyszyn z Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling. To nie jedyny łoś, który był widziany na Wyspie Sobieszewskiej (Pomorskie) w ostatnich dniach.

