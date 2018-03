Foto: Krzysztof Sitkowski / KPRP Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

"Okazało się, że i moją rodzinę, moich rodziców, uważano za...

"Jednym ze smutnych, ponurych skutków Marca’68 była nagonka antyżydowska, która też przebiegała śmiesznie. Ja nie zapomnę jak u mnie na podwórku okazało się, że i moją rodzinę, moich rodziców, uważano za rodzinę żydowską. Argument był prosty. Mimo, że sąsiadka mówiła "Ale jak to? przecież oni chodzą do kościoła", to jedna matka koleżanki ze szkoły mówiła: no tak, ale tacy to najgorsi, ale to na pewno Żydzi. Dlaczego? Przecież i ona, i on, pracują na uniwersytecie". Więc to raczej była nagonka antyinteligencka."

