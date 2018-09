Chińczycy nie wpuszczą amerykańskiego okrętu do Hongkongu

Chińskie władze odrzuciły wniosek o umożliwienie wizyty okrętu marynarki wojennej USA w Hongkongu – poinformował amerykański konsulat w tym mieście. Decyzję podjęto w atmosferze narastających napięć handlowych i wojskowych między obu krajami. Według źródeł dyplomatycznych agencji Reutera okręt desantowy Wasp miał odwiedzić byłą brytyjską kolonię w październiku.

- Chiński rząd nie przychylił się do wniosku o wizytę amerykańskiego USS Wasp w porcie Hongkongu (…) Mamy długą historię udanych wizyt w porcie Hongkongu i liczymy, że będzie to kontynuowane - oświadczyła we wtorek rzeczniczka konsulatu.



Na konferencji prasowej w Pekinie rzecznik chińskiego MSZ Geng Shuang nie odpowiedział wprost na pytanie, czy Chiny odrzuciły wniosek. - W kwestii wniosków o wizyty amerykańskich okrętów wojskowych w Hongkongu Chiny udzielały zezwolenia w każdym przypadku osobno, zgodnie z zasadą suwerenności i (analizą) konkretnej sytuacji - wskazał.

Źródło: US Navy / Zachary L. Borden USS Wasp nie wpłynie do Hongkongu

Spięcia z Amerykanami

W 2016 roku, w czasie nasilonych napięć związanych z roszczeniami terytorialnymi do spornego Morza Południowochińskiego, Chiny odrzuciły wniosek o wizytę grupy bojowej amerykańskiego lotniskowca w Hongkongu.



Chińskie MSZ wezwało niedawno amerykańskiego ambasadora w Pekinie i odłożyło w czasie planowane rozmowy wojskowe z USA w akcie protestu przeciwko nałożeniu przez USA sankcji na chińską agencję wojskową za zakup myśliwców i systemów rakietowych od głównego rosyjskiego eksportera broni, koncernu Rosoboroneksport.



We wtorek chińska dyplomacja zaprotestowała przeciwko decyzji Departamentu Stanu USA o udzieleniu zgody na sprzedaż Tajwanowi wartych 330 mln dolarów części zamiennych do samolotów bojowych. USA nie utrzymują oficjalnych relacji z wyspą, którą Pekin uznaje za zbuntowaną prowincję, ale sprzedają jej uzbrojenie.



Chiny i USA uwikłane są w narastający konflikt handlowy, który chińskie ministerstwo handlu określiło jako największą wojnę celną w historii gospodarki. Waszyngton wprowadził już karne cła na chiński eksport do USA wart 250 mld dolarów rocznie, a Pekin w odwecie na amerykańskie towary warte 110 mld dolarów rocznie.