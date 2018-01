Policja w Houston w USA pokazała, jak pracownica sklepu zachowała zimną krew i udaremniła napad z bronią w ręku. Kobieta wybiegła ze sklepu, wypychając z niego jeszcze inną pracownicę i klientkę, i zamknęła uzbrojonego napastnika na klucz od zewnątrz. 22-latek próbował rozbić szybę w drzwiach wejściowych, strzelał do zamka, a nawet błagał, by go wypuścić. Został aresztowany, a pod koniec grudnia skazano go na pięć lat więzienia. Film z monitoringu ze sklepu policja pokazała w środę.