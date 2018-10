Dostała rasistowskie wiadomości, powiadomiła policję. Jej zgłoszenie mogło zapobiec masakrze





»

Mieszkanka New Jersey otrzymała od nieznajomego serię wiadomości, w których mężczyzna groził śmiercią trójce jej ciemnoskórych dzieci. Zgłosiła sprawę na policję, która odkryła, że ich autor planował przeprowadzenie ataku na szkołę.

Koeberle Bull z New Jersey nie znała mężczyzny, który za pośrednictwem internetu groził śmiercią jej dzieciom. Zwróciła uwagę na to, że mieszkał w Kentucky, w stanie oddalonym od New Jersey o około 1100 kilometrów, a także na jego zdjęcie profilowe na Facebooku, na którym pozował, trzymając broń palną. Bull zdecydowała się zawiadomić policję.

Strzelanina, oblężenie, w domu dzieci. "Pociski leciały we wszystkich kierunkach" Jeden policjant... czytaj dalej » - Byłam w szoku, zniesmaczona i zła - relacjonowała Bull.

Jak się później okazało, zwrócenie uwagi policji na mężczyznę mogło przyczynić się do uniknięcia strzelaniny w którejś ze szkół w Kentucky.

"Zamierzał zranić wiele osób"

Funkcjonariusze z policji stanowej Kentucky ustalili, że autorem obraźliwych wpisów był Dylan Jarrell z Lawrenceburga, oddalonego o około 70 km od miasta Louisville. Gdy przybyli do domu mężczyzny, okazało się, że przygotowuje się do opuszczenia mieszkania. W jego samochodzie znaleziono broń palną, amunicję, kamizelkę kuloodporną i szczegóły planu ataku na jedną z lokalnych szkół.

- Ten młody mężczyzna zamierzał wybrać się do szkół, by spowodować spustoszenie - powiedział komisarz stanowy, Rick Sanders. - Posiadał stosowne narzędzia i intencje. Pomiędzy nim i czystym złem, skrzywdzeniem uczniów, stanęły jedynie jednostki policji - dodał.

Strzelanina w banku w USA Cztery osoby, w... czytaj dalej » 21-letni Jarrell został aresztowany i oskarżony o spowodowanie zagrożenia terrorystycznego drugiej kategorii oraz kierowanie gróźb karalnych. Policja zebrała liczne dowody na niekorzyść mężczyzny. Poza bronią w samochodzie i planami ataku ustalono, że w internecie poszukiwał informacji na temat skutecznego przeprowadzenia ataku w szkole. W maju był już przesłuchiwany w związku z wysyłaniem pogróżek do jednej ze szkół w Tennessee.

"Nie wiedziałam, do czego jest zdolny"

Przed skontaktowaniem się z policją Bull udostępniła zrzuty ekranu z rasistowskimi wpisami Jarrella. "Jeśli uważacie, że rasizm nie istnieje - oto, co zobaczyłam w mojej skrzynce pocztowej dzisiaj rano" - napisała na Facebooku.

Jak twierdzi, próbowała skontaktować się z 21-latkiem, ale ten zablokował możliwość przesyłania informacji. Dzięki pomocy przyjaciół ustaliła jego personalia i poinformowała policję.

Teraz otrzymuje na Facebooku liczne wiadomości z gratulacjami i podziękowaniami. - Ludzie się do mnie zwracają i nazywają bohaterką, nazywają aniołem stróżem, ale ja byłam po prostu mamą. Chciałam tylko ochronić moje dzieci - tłumaczyła Koeberle Bull.