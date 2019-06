Trump przesuwa rozpoczęcie masowych deportacji nielegalnych imigrantów

Prezydent Donald Trump poinformował w sobotę na Twitterze, że na prośbę Partii Demokratycznej przesunął o dwa tygodnie rozpoczęcie masowych deportacji imigrantów, którzy dostali się do USA nielegalnie.

Trump podkreślił, że w tym czasie będzie szukał porozumienia z przywódcami Partii Demokratycznej w kwestiach imigracyjnych, w tym polityki azylowej i uszczelnienia granicy z Meksykiem. Dodał, że "deportacje rozpoczną się, jeśli nie uda się rozwiązać problemu".



At the request of Democrats, I have delayed the Illegal Immigration Removal Process (Deportation) for two weeks to see if the Democrats and Republicans can get together and work out a solution to the Asylum and Loophole problems at the Southern Border. If not, Deportations start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 czerwca 2019

Zapowiadał rozpoczęcie masowych deportacji

Wcześniej w sobotę, podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu, prezydent powiedział: - Ludzie, którzy nielegalnie dostali się do USA, będę usunięci z kraju. Zapowiedział rozpoczęcie masowych deportacji "w przyszłym tygodniu, a może trochę wcześniej". Według amerykańskich mediów, akcja miała się rozpocząć już w niedzielę.

Decyzję Trumpa o przesunięciu rozpoczęcia deportacji z zadowoleniem przyjęła liderka Demokratów w Izbie Reprezentantów USA i jej przewodnicząca, Nancy Pelosi, która w piątek w rozmowie telefonicznej poprosiła prezydenta o odwołanie akcji. "Gruntowna reforma prawa imigracyjnego i azylowego wymaga czasu" - napisała w sobotę na Twitterze.



Mr. President, delay is welcome. Time is needed for comprehensive immigration reform. Families belong together. https://t.co/R9PDrfaKWj — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 22 czerwca 2019





12 milionów imigrantów

Ocenia się, że w USA przebywa nielegalnie około 12 milionów imigrantów, głównie z Meksyku i krajów Ameryki Środkowej.

Zgodnie z zawartym niedawno porozumieniem Meksyk zgodził się tymczasowo przyjąć imigrantów z Ameryki Środkowej oczekujących na przyznanie im prawa azylu w Stanach Zjednoczonych do czasu rozpatrzenia ich wniosków przez amerykańskie sądy.

Meksyk zgodził się także rozmieścić oddziały Gwardii Narodowej na swojej południowej granicy, aby powstrzymać imigrantów z Ameryki Środkowej przed dotarciem do granicy USA. Trump groził, że w przeciwnym razie nałoży karne cła na meksykańskie towary.