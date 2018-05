"Użyjemy wszystkich możliwości, by przekonać rząd USA do zmiany zachowania"





»

Niemcy mają nadzieję, że uda się przekonać Stany Zjednoczone, by te nie karały firm za współpracę gospodarczą ze stroną irańską - oświadczył minister gospodarki Niemiec Peter Altmaier w telewizji ZDF. - Użyjemy wszystkich możliwości, by przekonać rząd USA do zmiany swojego zachowania - oświadczył.

Niemiecki minister stwierdził, że zagraniczne firmy mają 90 dni na dostosowanie się do amerykańskich sankcji lub w przeciwnym razie zostaną na nie nałożone kary.

- W tym czasie użyjemy wszystkich możliwości, by przekonać rząd USA do zmiany swojego zachowania - oświadczył Altmaier. W jego ocenie może to zostać osiągnięte "przez rozmowy oraz wyjaśnianie, że każdy ostatecznie przegra, jeśli doprowadzimy do ogólnoświatowej eskalacji jednostronnych środków".

Możliwe sankcje

"Pakt nuklearny z Iranem wciąż może być skuteczny" Szef francuskiej... czytaj dalej » Doradca prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton powiedział w niedzielę, że Stany Zjednoczone mogą nałożyć sankcje na kraje prowadzące interesy z Iranem. W wywiadzie dla CNN Bolton dodał, że jego zdaniem "Europejczycy zorientują się, że w ich interesie leży to, by iść za przykładem USA" i wycofać się z porozumienia z Teheranem.

Trump ogłosił we wtorek, że USA "wprowadzą sankcje ekonomiczne [wobec Iranu - przyp. red.] na najwyższym poziomie". Zapowiedział, że amerykańskie restrykcje ekonomiczne mogą oprócz Teheranu objąć również inne kraje.

Europejscy przywódcy zabiegali o zachowanie w mocy układu nuklearnego, a gdy Trump zapowiedział wycofanie USA, podjęli starania o to, by porozumienie obowiązywało Iran oraz inne kraje, poza Stanami Zjednoczonymi. We wtorek szefowie dyplomacji Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii będą rozmawiać w Brukseli o porozumieniu nuklearnym z ministrem spraw zagranicznych Iranu Mohammadem Dżawadem Zarifem.

Obietnica Trumpa

Zawarta w lipcu 2015 roku umowa między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem miała na celu ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. Wyjście USA z tego układu było jedną ze sztandarowych obietnic Trumpa przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.