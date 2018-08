Waszyngton żąda uwolnienia Sencowa

Departament Stanu USA wyraził głębokie zaniepokojenie pogarszającym się stanem zdrowia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa i zaapelował do Rosji o natychmiastowe uwolnienie jego oraz innych obywateli Ukrainy, nielegalnie więzionych w Rosji i na Krymie.

"Jesteśmy zatrwożeni perspektywą śmierci kolejnej niewinnej osoby w rosyjskim więzieniu. Mamy nadzieję, że władze Rosji uwolnią Sencowa, by uniknąć takiej tragedii, która w sposób nieunikniony prowadziłaby do żądania rozliczenia urzędników za to odpowiedzialnych" - napisał Departament Stanu w komunikacie opublikowanym w związku z 100. dniem głodówki ukraińskiego filmowca, który przypadał we wtorek.

100. dzień głodówki Sencowa. "Straszna liczba" "Życie ludzkie... czytaj dalej » Sencow jest obywatelem Ukrainy i mieszkańcem zaanektowanego przez Rosję Krymu. W maju 2014 roku aresztowano go w Symferopolu i wywieziono do Rosji. W sierpniu 2015 roku został tam skazany na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny.

14 maja reżyser rozpoczął głodówkę, domagając się uwolnienia kilkudziesięciu obywateli Ukrainy przebywających w więzieniach w Rosji. Rodzina Sencowa alarmuje, że stan jego zdrowia jest bardzo zły. W ubiegłym tygodniu matka Sencowa zwróciła się do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o ułaskawienie syna. Administracja Putina odrzuciła jej podanie, oświadczając, że Sencow powinien poprosić o ułaskawienie sam. Reżyser oznajmił, że tego nie zrobi.