W więzieniu w Huntsville, w stanie Teksas, dokonano w czwartek wieczorem egzekucji 62-letniego Johna Battagli, skazanego na śmierć za zamordowanie w maju 2001 r. swoich dwóch córek w wieku dziewięciu i sześciu lat.

Battaglia, były księgowy, dokonał tych zabójstw ze szczególnym okrucieństwem w swoim mieszkaniu w Dallas.

Wstrząsająca zbrodnia

Zastrzelił dziewczynki, przedtem dzwoniąc do ich matki - żony z którą był w separacji - po to, by słyszała ich krzyki i odgłosy strzałów przez telefon.

Zbrodnia wstrząsnęła wówczas Ameryką i była szeroko opisywana przez prasę.

Egzekucji, poprzez wstrzyknięcie trucizny, dokonano po tym jak Sąd Najwyższy USA odrzucił wniosek obrońców Battagli o ponowne rozpatrzenie sprawy. Adwokaci twierdzili, że Battaglia cierpi na chorobę psychiczną i jest niezdolny do zdania sobie sprawy ze swojego czynu.

Według Associated Press Battaglia nie wykazał przed egzekucją skruchy, a nawet zdawał się być w dobrym nastroju.

Była to już trzecia egzekucja skazanego w tym roku w USA. Wszystkie odbyły się w Teksasie.