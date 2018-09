Przywieczerski pozostaje w więzieniu na Florydzie. Wstrzymano proces ekstradycji





Dariusz Przywieczerski, skazany w aferze FOZZ i poszukiwany listem gończym, pozostaje w więzieniu okręgowym Clearwater na Florydzie. Polak miał być przewieziony do Warszawy w ten weekend, jednak procedura została wstrzymana przez US Marshals Service.

Według informacji zamieszczonych na stronie biura szeryfa hrabstwa Pinellas, gdzie Przywieczerski jest przetrzymywany, Polakowi przywrócono status więźnia. Obecnie przebywa on w medycznej części więzienia i ma status: oczekujący na proces (ang. awaiting trial - red.).

Przyczyna, dla której funkcjonariusze federalni US Marshals Service przerwali procedurę ekstradycji nie jest jasna.

United States Marshals Service to amerykańska agencja federalna, podlegająca Departamentowi Sprawiedliwości USA. Odpowiada m.in. za egzekwowanie wyroków sądów federalnych. Współpracuje także w zakresie transportowania więźniów, poszukiwaniu osób ściganych listem gończym i lokalizowaniu osób podejrzanych w sprawach sądowych.

Wcześniej pojawiały się w mediach informacje, że Dariusz Przywieczerski jest już w Chicago, skąd będzie przetransportowany samolotem do Polski w obstawie policjantów z wydziału konwojowego Komendy Głównej Policji.

"Mózg" największej afery III RP

Sprawę Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego okrzyknięto mianem największej afery III RP. Dariusz Przywieczerski, były szef Universalu, był uznany za "mózg" przedsięwzięcia. Uciekł z kraju, więc wystosowano za nim list gończy. Miał przebywać głównie w Stanach Zjednoczonych.

Według prokuratury, w latach 1989-1990 afera FOZZ doprowadziła do 350 milionów złotych strat. Sądy uznały, że straty wynoszą co najmniej 134 miliony złotych. Aferę wykryła NIK. Prokuratura wszczęła śledztwo w 1991 roku. Akt oskarżenia przekazano sądowi w 1993 roku, ale sąd odesłał sprawę prokuraturze. Ponowny akt oskarżenia został sporządzony w 1998 roku.

Proces zaczął się w 2000 roku. Rok później został przerwany, gdy prowadząca go sędzia Barbara Piwnik została ministrem sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera. Ponowny proces - pod przewodnictwem sędziego Andrzeja Kryżego, późniejszego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiS - ruszył w 2002 roku.

Kryże w marcu 2005 roku ogłosił wyrok - przed terminem przedawnienia, na co dawano mu małe szanse.

Wyroki sądowe

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że pieniądze przeznaczone dla Funduszu - którego zadaniem był poufny wykup długów zaciągniętych przez PRL na Zachodzie w latach 70. i 80. - zostały albo przywłaszczone, albo rozdysponowane w sposób niezgodny z prawem. Skazał byłego dyrektora generalnego FOZZ Grzegorza Żemka na 9 lat więzienia i 720 tysięcy złotych grzywny. Jego zastępczynię Janinę Chim - na 6 lat i 500 tysięcy złotych grzywny, Dariusza Przywieczerskiego - na 3,5 roku, a troje innych - na kary do 2 lat więzienia.

W 2006 roku Sąd Administracyjny zmniejszył kary. Żemkowi wymierzył 8 lat, Chim - 5 lat, a Przywieczerskiemu - 2,5 roku.