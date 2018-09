"To otwarty atak na Palestyńczyków". USA wstrzymały finansowanie pomocy

Jak uzasadnił swoją decyzję amerykański Departament Stanu, programy agendy są "nieodwracalnie wadliwe".

- Odrzucamy tę krytykę w sposób najostrzejszy z możliwych - oświadczył w piątek wieczorem czasu lokalnego rzecznik UNRWA Chris Gunness. Podkreślił, że decyzja amerykańskiego rządu jest "zaskakująca" i "rozczarowująca". Izrael zamyka przejście graniczne ze Strefą Gazy. Jedyne dostępne dla zwykłych ludzi Izrael zamknął w... czytaj dalej »

Decyzję USA ostro skrytykowały też władze Autonomii Palestyńskiej. - To otwarty atak na Palestyńczyków - powiedział rzecznik prezydenta Autonomii Mahmuda Abbasa.

- Całkowicie odrzucamy amerykańską decyzję i potępiamy ją - stwierdził sekretarz generalny Organizacji Wyzwolenia Palestyny Saeb Erekat.

Co roku USA wpłacały ponad 300 mln dolarów dla UNRWA, co stanowiło 30 proc. budżetu tej agendy. Według administracji waszyngtońskiej, to "nieproporcjonalnie dużo".

W styczniu br. prezydent Donald Trump zapowiedział, że ograniczy środki dla UNRWA. "Płacimy im rok w rok setki milionów dolarów, a w zamian - żadnej wdzięczności, żadnego szacunku" - napisał na Twitterze, oskarżając stronę palestyńską o sabotowanie negocjacji w sprawie trwałego traktatu pokojowego z Izraelem.

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them?