Eksplozje i pożar w największej rafinerii na wschodzie USA

Druga rocznica pożaru Grenfell Tower. Śledztwo wciąż trwa

Druga rocznica pożaru budynku Grenfell Tower w Londynie to nie tylko moment, by wspomnieć 72 osoby, które wtedy straciły życie. To moment, by zadać pytanie - dlaczego ciągle kilkaset wieżowców w Anglii pokrytych jest taką samą elewacją, która nie spełnia norm bezpieczeństwa i może doprowadzić do takiej samej tragedii? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

