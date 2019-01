Wiceprezydent USA Mike Pence w lutym przyjedzie do Polski

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

W niedzielę państwowa agencja irańska IRNA poinformowała o tym, że MSZ Iranu wezwało charge d'affaires ambasady Polski, by zaprotestować przeciw międzynarodowej konferencji w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która ma się odbyć w lutym w Warszawie. W siedzibie irańskiego MSZ polskiemu charge d'affaires Wojciechowi Unoltowi powiedziano, że podjętą przez rząd Polski decyzję o byciu gospodarzem szczytu uważa się za "akt wrogości wobec Iranu". W oświadczeniu polskiego MSZ podkreślono, że "społeczność międzynarodowa ma prawo do dyskutowania różnych problemów regionalnych i globalnych, a Polska - do współorganizowania konferencji, której celem jest wypracowanie płaszczyzny działań na rzecz stabilności i dobrobytu regionu Bliskiego Wschodu". Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

