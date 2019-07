USA o "prowokacyjnym posunięciu" Turcji u wybrzeży Cypru





»

Departament Stanu USA wezwał we wtorek władze tureckie do zaprzestania wierceń dna morskiego u wybrzeży Cypru, po tym jak władze cypryjskie zaprotestowały przeciwko obecności na tych wodach tureckiego statku. Konflikt dotyczący złóż gazu skomplikował sytuację wokół wyspy.

"To prowokacyjne posunięcie wzmaga napięcie w regionie. Wzywamy władze tureckie do zaprzestania tych działań i wzywamy wszystkie strony do powściągliwości" - oświadczyła rzeczniczka Departamentu Stanu.

Drugi turecki statek zakotwiczył i ma wiercić. "Naruszenie suwerenności Cypru" Drugi turecki... czytaj dalej » Turcja i uznawany przez społeczność międzynarodową rząd Cypru, państwa członkowskiego UE, wysuwają wzajemne roszczenia do części wód Morza Śródziemnego, pod którego dnem mają zalegać duże złoża gazu ziemnego.

Złoża zostały odkryte przez władze Cypru, chociaż dotychczas nie rozpoczęto ich eksploatacji. Turca kontestuje prawo Cypru do tych złóż i wysłała własne statki wiertnicze, aby podkreślić swoje roszczenia.

Urząd prezydenta Cypru oskarżył w poniedziałek Turcję o "ciężkie naruszenie", również Unia Europejska skrytykowała Ankarę.

"Eskalacja naruszająca suwerenność Cypru"

Yavuz jest drugim statkiem wiertniczym, jaki w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podjął eksplorację podmorskich złóż gazu w rejonie Cypru. Zakotwiczył on na cypryjskich wodach terytorialnych na północny wschód od półwyspu Karpasia, stanowiącego najbardziej wysuniętą na północ część wyspy.

Natomiast turecki statek wiertniczy Fatih zakotwiczony jest około 37 mil morskich od zachodniego wybrzeża wyspy, na akwenie uznawanym przez Cypr za część jego morskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

USA i UE zaniepokojone działaniem Turków u wybrzeży Cypru Stany Zjednoczone... czytaj dalej » W wydanym w poniedziałek oświadczeniu urząd wysokiego przedstawiciela UE ds. polityki zagranicznej uznał, że "ta druga planowana operacja wiertnicza, podjęta w dwa miesiące po rozpoczęciu trwających już operacji wiertniczych na zachód od Cypru, stanowi dalszą, nie dającą się zaakceptować eskalację, która narusza suwerenność Cypru".

Spór o prawa do złóż gazu

Cypr został podzielony w 1974 roku w rezultacie tureckiej inwazji na północną część wyspy, która nastąpiła po inspirowanym przez Grecję zamachu stanu.

W rezultacie powstały dwa wrogie państwa - Greków cypryjskich na południu (uznawane przez społeczność międzynarodową) i Turków cypryjskich na północy, uznawane jedynie przez Ankarę.

Podejmowane wielokrotnie próby pokojowego uregulowania konfliktu nie przyniosły rezultatów. Obecny spór o prawa do złóż gazu dodatkowo komplikuje sytuację.

Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Podzielony Cypr