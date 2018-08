Obozowisko pełne wygłodzonych dzieci. Znaleziono ciało chłopca





Obozowisko otoczone oponami na pustkowiu, w środku 11... Foto: Taos County Sherrif's County / PAP / EPA Video: ENEX Obozowisko otoczone oponami na pustkowiu, w środku 11... 06.08 | Amerykańska policja uwolniła 11 dzieci, które uzbrojeni "ekstremiści" przetrzymywali w tragicznych warunkach w prowizorycznym obozowisku na pustkowiu w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych. Dwaj napastnicy zostali zatrzymani. zobacz więcej wideo »

Wygłodzone dzieci w obozowisku na odludzi. "Ci ludzie muszą... Foto: Taos County Sherrif's County / PAP / EPA Video: Fakty o Świecie TVN24 Wygłodzone dzieci w obozowisku na odludzi. "Ci ludzie muszą... Policjanci i agenci federalni w amerykańskim stanie Nowy Meksyk uratowali 11 niedożywionych dzieci, które były przetrzymywane w nieludzkich warunkach w odizolowanym kompleksie na pustyni. Najmłodsze dziecko ma rok, najstarsze - 15 lat. Wszystkie nie miały butów, nosiły stare ubrania i mieszkali w osadzie zbudowanej z gliny, starych opon i plastiku. Lokalny szeryf nie mógł uwierzyć, że w takich warunkach mogli żyć ludzie. Służby pojawiły się na miejscu z nakazem aresztowania 39-latka, który jest oskarżony o uprowadzenie swojego 3-letniego syna. W toku śledztwa ustalono, że chłopiec może przebywać ze swoim przyrodnim rodzeństwem. Chłopca jednak nie odnaleziono na terenie osady. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS. zobacz więcej wideo »

Foto: Taos County Sherrif's County / PAP / EPA | Video: ENEX W obozowisku na odludziu znaleziono ciało chłopca

W prowizorycznym obozowisku na pustkowiu w stanie Nowy Meksyk, do którego 3 sierpnia wkroczyła policja, odnaleziono ciało chłopca - poinformowały we wtorek amerykańskie służby. Uzbrojeni mężczyźni przetrzymywali tam w tragicznych warunkach jedenaścioro innych dzieci.

Nie wiadomo, od jak dawna istniało obozowisko. Policja wkroczyła tam w piątek 3 sierpnia w związku z poszukiwaniami trzyletniego Abdula-Ghani Wahhaja. Chłopiec zaginął w ubiegłym roku z Jonesboro w stanie Georgia, o jego uprowadzenie podejrzewany był ojciec, 39-letni Siraj Wahhaj.

Niezidentyfikowane ciało

Jak poinformował szeryf Jerry Hogrefe z hrabstwa Taos w stanie Nowy Meksyk, trzy dni po wkroczeniu do obozu w jego centralnej części odkryte zostało niezidentyfikowane ciało chłopca. Jak zaznaczył, odnalezione zostało akurat w dniu, w którym poszukiwany Abdul-Ghani obchodziłby czwarte urodziny. Dopiero specjalistyczne badania rozstrzygną jednak, czy to jego ciało. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego". Obozowisko na odludziu, w nim wygłodzone dzieci Amerykańska... czytaj dalej »

Jak zeznawała wcześniej matka poszukiwanego chłopca, miał on liczne problemy zdrowotne: był opóźniony w rozwoju, cierpiał na napady padaczki i nie mógł chodzić.

Obozowisko pełne dzieci

Amerykańskie służby od dawna wiedziały o istnieniu położonego na pustkowiu obozowiska, ale dotąd nie miały powodu, by wejść na jego teren i sprawdzić, co się tam dzieje.

Dopiero na przełomie lipca i sierpnia policja uzyskała informacje, że podejrzewany o uprowadzenie własnego dziecka Siraj Wahhaj może przebywać na jego terenie. W tym samym czasie policja otrzymała także sygnał - prawdopodobnie od kogoś znajdującego się w obozowisku. Wiadomość brzmiała: "głodujemy, potrzebujemy jedzenia i wody".

Źródło: PAP / EPA / Taos County Sherrif's County W obozowisku na odludziu znaleziono ciało chłopca

2 sierpnia szeryf uzyskał nakaz przeszukania obozu i następnego dnia przeprowadzono szturm, zatrzymując uzbrojonego Wahhaja oraz jego wspólnika Lucasa Mortena. Ku zaskoczeniu, w obozowisku "otoczonym kamieniami i glinianym nasypem" znaleziono jedenaścioro dzieci, z których najstarsze miało 15 lat, a najmłodsze rok. Poszukiwanego chłopca wśród nich nie było. Wygłodzone dzieci w obozowisku na odludzi. "Ci ludzie muszą być chorzy" Policjanci i... czytaj dalej »

Na terenie obozowiska znajdowały się zbite z desek i palet konstrukcje, przykrywane folią, które służyły za miejsca do spania. Oprócz dzieci mieszkały także trzy kobiety. Kobiety uważa się za matki wszystkich dzieci.

Zarzuty znęcania się nad dziećmi

Morten usłyszał zarzut ukrywania poszukiwanego listem gończym Wahhaja. Ten z kolei został zatrzymany bez prawa do wyjścia za kaucją na podstawie listu gończego, wydanego za nim w stanie Georgia, gdzie jest poszukiwany za uprowadzenie swojego dziecka.

We wtorek prokurator Donald Gallegos oświadczył, że wszystkie pięć dorosłych osób zatrzymanych w obozowisku usłyszało ponadto 11 zarzutów znęcania się nad dziećmi. Grozi im za to do trzech lat więzienia oraz grzywna w wysokości 10 tysięcy dolarów. Gallegos nie wykluczył jednak, że w toku dalszego śledztwa postawione zostaną kolejne zarzuty.