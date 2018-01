02.01.2017 | Francja: dzieci bez szczepień nie pójdą do żłobka ani szkoły

Każde dziecko urodzone we Francji po pierwszym stycznia tego roku będzie musiało przejść 11 obowiązkowych szczepień, a nie, jak dotychczas, tylko 3. Rodzice, którzy odmówią lub nie dopełnią tego obowiązku, stracą możliwość posłania dziecka zarówno do żłobka, jaki i do szkoły. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

