Kongres przyjął ustawę o pomocy dla migrantów. Trump: wszyscy wykonali znakomitą pracę

Izba Reprezentantów USA przyjęła w czwartek w trybie pilnym przygotowaną i zatwierdzoną wcześniej przez Senat ustawę o nadzwyczajnej pomocy dla agencji federalnych zajmujących się migrantami na granicy z Meksykiem, która przeznacza na ten cel 4,6 mld dolarów.

Izba Reprezentantów, w której większość ma Partia Demokratyczna, przyjęła ustawę stosunkiem głosów 305 do 102.

Była to druga ustawa przyjęta w tym tygodniu przez Izbę. Na początku tygodnia kongresmeni uchwalili swoją, znacznie szerszą wersję tej ustawy, przewidującą m.in. wprowadzenie standardów opieki zdrowotnej i wyżywienia dla migrantów przetrzymywanych w obozach przejściowych oraz systemu kontroli agencji federalnych zajmujących się migrantami.

Ustawę uchwaloną przez Izbę Reprezentantów skrytykował, grożąc wetem, prezydent Donald Trump. Odrzucił ją też kontrolowany przez republikanów Senat, który przygotował i przegłosował w środę własną wersję ustawy.

Trudna sytuacja migrantów na granicy

Izba Reprezentantów przyjęła pierwszą wersję ustawy po serii bulwersujących relacji mediów z granicy, które donosiły o złych warunkach panujących w obozach, w tym ich przeludnieniu. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci, które często przymusowo oddziela się od rodziców.

Opinię publiczną zbulwersowało zdjęcie migranta i jego małej córki, którzy utonęli w wodach granicznej rzeki Rio Grande.

Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi próbowała jeszcze przeforsować pewne zmiany, ale w końcu, pod presją sytuacji, ustąpiła. W liście do swych partyjnych kolegów, z których część poparła ustawę w wersji senackiej, wyjaśniła, że teraz najważniejsze jest by migranci na granicy z Meksykiem jak najszybciej otrzymali pomoc.

"Wszyscy wykonali znakomitą pracę" - pochwalił kongresmenów na Twitterze Donald Trump, który - jak się oczekuje - podpisze ustawę.



Bipartisan Humanitarian Aid Bill for the Southern Border just passed. A great job done by all! Now we must work to get rid of the Loopholes and fix Asylum. Thank you also to Mexico for the work being done on helping with Illegal Immigration - a very big difference! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 czerwca 2019