Amerykanie ułatwiają urzędnikom kontakty z Tajwanem





Foto: EPA/ALEX EDELMAN / POOL | Video: Reuters TV Decyzja Trumpa może doprowadzić do ochłodzenia kontaktów pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę zezwalającą wyższym urzędnikom na odbywanie podróży służbowych na Tajwan i kontakty z przedstawicielami władz tego kraju. - Krok ten raczej nie spodoba się Pekinowi, który promuje koncepcję "jednych Chin" - pisze agencja Reutera.

Przegłosowana w ubiegłym miesiącu przez Kongres ustawa, która nie ma charakteru wiążącego, zaczęłaby obowiązywać od soboty rano, nawet jeśli nie zostałaby do tego czasu podpisana przez prezydenta - podkreślono w oświadczeniu Białego Domu.

Chińska Republika Ludowa oficjalnie dąży do "pokojowej reunifikacji" z Tajwanem i nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby przejąć kontrolę nad wyspą. Władze w Pekinie stanowczo sprzeciwiają się też jakimkolwiek kontaktom Tajwanu z innymi państwami i jego aktywności na scenie międzynarodowej.



Stany Zjednoczone nie utrzymują z Tajwanem oficjalnych stosunków, ale prowadzą ożywioną współpracę nieformalną. Są też ustawowo zobowiązane do udzielenia wyspie pomocy wojskowej w przypadku konieczności. Są m.in. głównym dostawcą uzbrojenia dla Tajwanu.



Spodziewanemu przyjęciu przez Biały Dom nowych regulacji prawnych w sprawie stosunków z Tajwanem sprzeciwiło się w piątek chińskie MSZ. Rzecznik chińskiej dyplomacji Lu Kang zaapelował do Stanów Zjednoczonych, aby "respektowały politykę "jednych Chin" i powstrzymały się od oficjalnych kontaktów z Tajwanem".

Reuters wskazuje w tym kontekście, że pole napięć w relacjach między Pekinem i Waszyngtonem zostało poszerzone. Do problemów wynikających z wysokiego amerykańskiego deficytu w wymianie handlowej z ChRL i wprowadzonych niedawno przez USA protekcyjnych ceł na towary z Chin dołączyły problemy z Tajwanem - wskazuje agencja.

Nasilenie napięć

Problemy te nie zaczęły się w ostatnim okresie. W lipcu ubiegłego roku chińskie ministerstwo spraw zagranicznych protestowało w przeciwko przyjęciu przez amerykańską Izbę Reprezentantów budżetu Pentagonu przewidującego wzmocnienie współpracy wojskowej USA z Tajwanem. Z kolei chińskie ministerstwo obrony krytykowało pomysł USA, by amerykańskie okręty wojenne mogły zawijać do tajwańskich portów. Rzecznik resortu apelował wówczas, by nie niszczyć pokoju na Tajwanie. Protestowano też przeciw decyzji o sprzedaży Tajwanowi amerykańskiej broni wartej 1,42 mld dolarów.



Napięcie na linii Tajpej-Pekin nasiliło się, kiedy w 2016 roku przywódczynią wyspy została Caj Ing-wen. Jej Demokratyczna Partia Postępowa opowiada się za formalną niepodległością Republiki Chińskiej – jak nazywa się Tajwan - od ChRL.

Oglądaj Wideo: Reuters Archive Nacjonalistyczne armie Czang Kaj Szeka były ważnym sojusznikiem Zachodu

Chiny kontynentalne uznają Tajwan za zbuntowaną prowincję. Tajwan z kolei uważa się za jedynego prawowitego przedstawiciela Chin na świecie. Impas w stosunkach utrzymuje się od zakończenia II wojny światowej, gdy przedstawiciele Republiki Chińskiej z przywódcą Czang Kaj-szekiem na czele uciekli z Chin kontynentalnych na Tajwan, a na kontynencie do władzy doszła partia komunistyczna pod wodzą przewodniczącego Mao Zedonga.