Weszły do zamrażarki, pokrywa się zatrzasnęła. Nie żyje troje dzieci

Ciała trójki dzieci znaleziono w zamrażarce pozostawionej na posesji jednego z domów na Florydzie - poinformowało we wtorek biuro szeryfa hrabstwa Suwannee. Za dziećmi zatrzasnęła się pokrywa urządzenia, a gdy je odnaleziono, już nie oddychały.

Do zdarzenia doszło w niedzielę na posesji jednego z domów w Live Oak w hrabstwie Suwannee na Florydzie.

Zasuwka się zasunęła

6-letni chłopiec i dwie dziewczynki - roczna i czteroletnia - bawiły się na trampolinach na podwórku, gdy opiekująca się nimi kobieta poszła do łazienki. Gdy po około 10 minutach wróciła, dzieci już nie było. Obudziła ona wówczas drugą przebywającą na miejscu kobietę i we dwie zaczęły poszukiwania.

Jak poinformowały lokalne władze, dopiero po około 40 minutach ktoś zajrzał do zamykanej od góry, niepodłączonej zamrażarki. Wewnątrz znaleziono nieprzytomne dzieci, które już nie oddychały. Akcja reanimacyjna prowadzona najpierw przez kobiety, a następnie przez służby medyczne, nie przyniosła rezultatów.

"Po oględzinach zamrażarki stwierdzono, że na pokrywie znajdowała się stara zasuwka" - poinformowało biuro szeryfa w mediach społecznościowych. - "Jak sądzimy, w chwili, gdy dzieci weszły do zamrażarki, pokrywa opadła i zasuwka zasunęła się, więziąc je w środku" - dodano.

Ponieważ zamrażarka nie była podłączona do prądu i nie chłodziła, prawdopodobną przyczyną śmierci dzieci było uduszenie. Szeryf Sam St. John podkreślił jednak, że władze czekają na wyniki sekcji zwłok. - Myślę, że to po prostu tragiczny wypadek. Pozostawiono na podwórzu zamrażarkę, nie było w niej zimno - powiedział.

Jak poinformowano, roczna dziewczynka i 6-letni chłopiec byli rodzeństwem znajdującym się pod opieką babci. 4-letnia dziewczynka była córką drugiej z przebywających na miejscu kobiet.

W sprawie prowadzone jest dochodzenie, mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

Śmierć w zamrażarce

Jak zauważa CNN, w USA od wielu lat czynione były starania na rzecz zapobiegania tego typu tragicznym wypadkom. W latach 50. XX zakazane zostały urządzenia zamykane na zewnętrzne zatrzaski, które praktycznie uniemożliwiały otwarcie ich od środka.

Na Florydzie zakazane jest również porzucanie lub wyrzucanie zamrażarek, chłodni, zmywarek, suszarek i podobnych urządzeń bez uprzedniego wymontowania z nich drzwi. Za niezastosowanie się do tego przepisu grozi kara do 60 dni pozbawienia wolności i 500 dolarów grzywny.