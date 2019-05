Uzbrojony licealista wtargnął do szkoły. Były futbolista uniemożliwił atak





Foto: Otto Greule Jr/Getty Images | Video: Reuters, AP Keanon Lowe uniemożliwił atak w liceum. 8 maja doszło do strzelaniny w szkole niedaleko Denver (wideo z dn. 08.05.2019)

Były gracz futbolu amerykańskiego Keanon Lowe, który jest wuefistą w liceum Parkrose, obezwładnił i powalił na ziemię uzbrojonego 18-letniego ucznia - podała policja w Portland w stanie Oregon.

- Krótko przed południem uzbrojony osobnik wtargnął na teren szkoły. Personel placówki zagrodził mu drogę, a jeden z nauczycieli powalił go na ziemię - poinformował sierżant Brad Yakots z policji stanowej w Portland podczas konferencji prasowej zwołanej w piątek.

Rzucił się na napastnika, zginął. "Kocham mojego syna. Jest bohaterem i zawsze nim będzie" Uwielbiał roboty,... czytaj dalej » Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli broń w klasie, z której ewakuowano uczniów, a uzbrojony 18-latek był przetrzymywany na korytarzu przez trenera miejscowej drużyny futbolu amerykańskiego, Keanona Lowe, w przeszłości gracza jednej z drużyn ligi uniwersyteckiej.

Z wypowiedzi, jakich udzielili gazecie "The Oregonian" uczniowie wynika, że licealista miał przyjść do szkoły w długim płaszczu, pod którym ukrył strzelbę.

Lokalne media podkreślają, że wuefiście udało się unieszkodliwić nastolatka, ponieważ nie pozwolił sobie na chwilę wahania, wykazał się refleksem i szybko zareagował. Tym samym udało się zapobiec potencjalnej tragedii.

"W kraju liczącym 326 mln mieszkańców, w obrocie jest 393 mln egzemplarzy broni"

Szkoły i uniwersytety są miejscem, gdzie coraz częściej dochodzi do strzelanin, co każdorazowo wywołuje ożywione debaty na temat łatwego dostępu do broni palnej. "W kraju liczącym 326 mln mieszkańców, w obrocie jest 393 mln egzemplarzy broni" - pisze francuska agencja AFP.

Do ostatniej strzelaniny w szkole doszło 8 maja w miejscowości Highlands Ranch w pobliżu Denver w stanie Kolorado. Rannych zostało siedmiu uczniów.

Kilka dni wcześniej, 30 kwietnia, podczas strzelaniny na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Charlotte zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły rany. Sprawcą był 22-letni student tej uczelni.