Trzy uderzenia półmetrową drewnianą deską. Amerykańska szkoła przywraca kary cielesne

Rodzice uczniów jednej ze szkół z amerykańskiego stanu Georgia otrzymali prośbę o zaakceptowanie możliwości stosowania nowej kary wobec ich dzieci. Niegrzeczni uczniowie mają być dyscyplinowani drewnianą deską. Jak poinformował dyrektor placówki, zgodzili się na to rodzice co trzeciego dziecka w szkole.

The Georgia School of Innovation and Classics w mieście Hephzibah zwróciła uwagę mediów, po tym jak przesłała rodzicom regulamin, w którym przedstawiona została nowa-stara forma kary wobec uczniów. Mają być bici deską.

A Georgia school sent consent forms to parents informing them of a new policy of using paddling as a form of punishment for students https://t.co/FwKopcRt03pic.twitter.com/Tb2Lja8eg3 — CBS News (@CBSNews) 10 września 2018

Kara ma obowiązywać od przedszkola do dziewiątej klasy. Polegać ma na uderzaniu dzieci deską w pośladki. W czasie jej wykonywania, dzieci będą trzymać ręce na kolanach lub na biurku.

Na stosowanie kar cielesnych wobec swoich dzieci muszą wyrazić zgodę rodzice. Dyrektor szkoły Jody Boulineau, w rozmowie z telewizją WRDW, poinformował, że około setki rodziców odesłało wypełnione formularze, z czego jedna trzecia wyraziła zgodę na stosowanie tej metody.

- W tej szkole dyscyplinę traktujemy bardzo poważnie - powiedział Boulineau. - Był czas, kiedy kary cielesne były normą w szkołach i nikt nie miał z tym problemu - dodał.

Zasady stosowania kary

Spada przyzwolenie Polaków na bicie dzieci Spada... czytaj dalej » Regulamin szkoły wyjaśnia, kiedy uczniowie będą bici.

"Kiedy (wskutek złego zachowania - red.) uczeń zostanie odesłany z sali lekcyjnej, członek administracji szkoły porozmawia o naruszeniu regulaminu i powiadomi rodziców. Przy drugim upomnieniu może być zastosowana kara niecielesna. Wtedy też uczeń zostanie poinformowany o możliwych uderzeniach. Po trzecim upomnieniu uczeń dostanie trzy klapsy deską" - napisano w komunikacie.

Wszystkie trzy etapy mają odbywać się za zamkniętymi drzwiami.

Narzędzie do bicia ma mieć ponad 60 centymetrów długości, 15 cm szerokości i prawie 2 cm grubości. Jak podkreśla dyrektor, tylko ono będzie używane.



the ”Georgia School for Innovation and Classics” has brought back CORPORAL PUNISHMENT... parents must sign a consent form... Personally I would not be comfortable leaving my child's education in the hands of someone who is comfortable smacking someone else's child with a paddle.. pic.twitter.com/UqDvdxoMSc — Vinnie Politan (@VinniePolitan) 10 września 2018

Reakcje rodziców

Co drugi rodzic dał dziecku klapsa, co dziesiąty sprawił lanie. Raport Zdecydowanie za... czytaj dalej » Jody Boulineau poinformował, że reakcje rodziców są zróżnicowane. Od "świetnie, cieszymy się, że to się znowu dzieje. Nigdy nie powinni wycofać tego ze szkół", po "o mój Boże, nie mogę uwierzyć, że to robicie"

Stara metoda

Bicie deską to kara, która już kiedyś była stosowana w amerykańskich szkołach. Jest legalnie stosowana w 19 stanach USA.