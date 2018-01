"Nieszczęście" Mariah Carey. Piosenkarka "bez herbaty" pierwszym memem roku





W branży muzycznej jest wiele diw, jednak jeśli chodzi o okres świąteczny, "królowa jest tylko jedna". Mariah Carey podczas sylwestrowego występu na Times Square wytknęła organizatorom brak herbaty. - Co za nieszczęście... Przebrniemy przez to. Będę jak wszyscy inni - powiedziała ze sceny.

Mariah Carey nie ma szczęścia do sylwestrowych występów w Nowym Yorku. W 2016 roku zaliczyła jedną z najbardziej spektakularnych wpadek w karierze, gdy na początku kolejnego utworu zawiódł ją playback.

"Gów***** szczęście". Sylwestrowa wpadka Mariah Carey "Brakuje kilku... czytaj dalej » W tym roku z wokalem, mimo ogromnego chłodu, nie było problemu. Uwagę skupiły jednak słowa wypowiedziane pomiędzy piosenkami.



- Jeszcze tylko łyk herbaty. Powiedzieli mi, że będzie herbata - powiedziała. Organizatorzy nie zapewnili jednak ciepłych napojów.

- Och, co za nieszczęście! OK. Przebrniemy przez to. Będę taka jak pozostali, bez ciepłej herbaty - stwierdziła diwa.

"Znalazłam swoją herbatę"

"Kultowe słowa padały wielokrotnie, naprawdę. Gorąca herbata. Najbardziej bolesna 'katastrofa', jaką kiedykolwiek wyrażono na głos. Być jak WSZYSCY INNI. Symboliczne" - pisze z sarkazmem CNN.



Dla wielu komentatorów słowa Carey same w sobie były spektakularnym początkiem nowego roku. Jednak piosenkarka poszła o krok dalej. Po występie opublikowała na Twitterze zdjęcie, na którym widać, jak pije ciepłą herbatę. "Znalazłam swoją herbatę" - napisała pod zdjęciem Carey.



Jak stwierdziła dziennikarka CNN AJ Willingham, występ i tweet Carey to "najbardziej efektowny mem inaugurujący 2018 rok".





Found my tea! pic.twitter.com/r5EIIbT5Zw — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 stycznia 2018





The first time life throws you a curve in 2018 just remember: Mariah Carey made it through without her hot tea. You can make it through too. — Jason Pederson (@KATVJason) 1 stycznia 2018









And now the Mariah Carey hot tea will be the first meme of 2018. pic.twitter.com/wN4KITyBlj — Milmiskew (@Milmiskew) 1 stycznia 2018