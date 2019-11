Wszedł do szkoły w Kalifornii i zaczął strzelać

W szkole średniej w mieście Santa Clarita w południowej Kalifornii doszło do strzelaniny. Co najmniej sześć osób zostało rannych, trzy są w stanie krytycznym.

Do wydarzeń doszło na terenie kampusu Saugus High School w czwartek rano miejscowego czasu. Szkoła znajduje się w miejscowości Santa Clarita, około 50 kilometrów na północny zachód od Los Angeles.

Uczeń otworzył ogień w szkole. Zabici i ranni Jeden z uczniów... czytaj dalej » Do szpitali trafiło sześć osób. Jedna z placówek, szpital Henry Mayo Newhall, przekazała, że trzy osoby są w stanie krytycznym.

Biuro szeryfa hrabstwa Los Angeles poleciło osobom z pobliskiego sąsiedztwa pozostanie w domach. Ostrzeżono przed podejrzanym - ubranym na czarno mężczyzną, który widziany był na terenie kampusu.

W działania włączone były helikoptery i psy policyjne. Ponad godzinę po pierwszych doniesieniach o tragedii, stacja MSNBC, powołując się na organy ścigania, podała, że napastnik "został zlokalizowany i nie stanowi już zagrożenia".

Stacja CNN, powołując się na dwa źródła w organach ścigania, niedługo potem przekazała, że napastnik został zastrzelony.

Agencja Reutera powołująca się na biuro szeryfa pisze, że został on ranny i przewieziony do szpitala.

Nieletni napastnik

Portal dziennika "LA Times" napisał, że napastnik ma 15 lat. Dodano, że ma być on uczniem tej szkoły.

Służby zamknęły trzy inne szkoły w mieście: Highland Elementary, Rosa Elementary oraz Santa Clarita Elementary.

Zastępca rzecznika Białego Domu Judd Deere poinformował, że prezydent Donald Trump monitoruje wydarzenia.

Senator z Kalifornii Kamala Harris we wpisie na Twitterze powiedziała, że modli się za mieszkańców Santa Clarita. "Nasze dzieci i społeczeństwo są terroryzowane. Nie możemy tego akceptować" - dodała.



Our children and communities are being terrorized. We can't accept this. — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 14, 2019





Uczniowie ostrzegli koleżankę

Hannah de Caussin powiedziała reporterom CNN, że wiadomość o strzelaninie otrzymała, kiedy szła z córką do szkoły.

- Jej koledzy byli w sali gimnastycznej, kiedy usłyszeli pięć strzałów. Strzały miały być słyszane z głównej części kampusu. Córka natychmiast odebrała telefon od znajomych, ostrzegli, żeby tam nie przychodziła - relacjonowała matka. Dodała, że razem z córką zdecydowały się jednak udać do placówki i zabrać znajomych córki. Potem opuściły budynek.

Źródło: Google Maps Do strzelaniny doszło w Saugus High School w Santa Carita