Strzelanina, oblężenie, w domu dzieci. "Pociski leciały we wszystkich kierunkach"

26.08.2018 | Strzelanina w Jacksonsville na Florydzie, w której zginęło co najmniej cztery osoby, a ok. dziesięciu zostało rannych była już 234. w tym roku w Stanach Zjednoczonych. - Amerykanie od dłuższego czasu informują, że ten rok jest wyjątkowo tragiczny, jeżeli chodzi o ilość tego typu zdarzeń. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest dla nich to problem nowy. Większość takich wydarzeń nie ma związku z działalnością terrorystyczną, są to raczej tzw. aktywni napastnicy. Pojedyncze osoby dokonują takich aktów pod wpływem choroby psychicznej lub jakiejś traumy, czy depresji - mówił w wydaniu specjalnym na antenie TVN24 dr Krzysztof Liedel z Collegium Civitas. Ekspert ds. bezpieczeństwa zwrócił też uwagę na dość swobodny dostęp do broni w Stanach Zjednoczonych.

Szeryf hrabstwa Florence Kenney Boone poinformował, że rannych w strzelaninie zostało łącznie siedmiu funkcjonariuszy - jego trzech zastępców oraz czterech policjantów z miasta Florence. Jeden z rannych zmarł. Stan pozostałych sześciu nie jest znany. Jak podaje Reuters, przedstawiciele władz przyznają, że przynajmniej część z nich jest w stanie ciężkim.

Boone na konferencji prasowej powiedział, że jego funkcjonariusze znaleźli się pod ostrzałem, gdy próbowali wyegzekwować nakaz przeszukania jednego z domów w Vintage Place na obrzeżach Florence.

Z domu nagle otwarty został ogień. Intensywny ostrzał miał trwać przez dłuższy czas. Na miejsce wezwane zostały posiłki i transportery opancerzone. Napastnika udało się zatrzymać dopiero po dwóch godzinach oblężenia.

- Pociski leciały we wszystkich kierunkach - powiedział Boone. - Pozycja, którą zajął podejrzany, dawała mu widoczność na kilkaset metrów, miał więc przewagę - przyznał.

Jak poinformowano, w oblężonym budynku znajdowała się również niesprecyzowana liczba dzieci. Żadne z nich nie odniosło na szczęście obrażeń podczas strzelaniny.

"Moje myśli i modlitwy kierują się dziś w stronę biura szeryfa hrabstwa Florence i tamtejszej policji" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump. "Jesteśmy zawsze wdzięczni za to, co robią nasze organy ścigania" - dodał.

My thoughts and prayers are with the Florence County Sheriff’s Office and the Florence Police Department tonight, in South Carolina. We are forever grateful for what our Law Enforcement Officers do 24/7/365. https://t.co/ZwDmDthItD