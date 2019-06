Biały Dom ma nową rzeczniczkę. "Nie wyobrażamy sobie lepszej osoby"





Amerykańska pierwsza dama Melania Trump ogłosiła we wtorek na Twitterze, że jej dotychczasowa rzeczniczka Stephanie Grisham będzie nową rzeczniczką Białego Domu.

"Z radością informuję, że Stephanie Grisham będzie kolejnym rzecznikiem prasowym i dyrektorem ds. komunikacji! Jest z nami od 2015 roku. Zarówno prezydent USA, jak i ja nie wyobrażamy sobie lepszej osoby do pełnienia służby na rzecz administracji i naszego kraju" - napisała Melania Trump.



I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest — Melania Trump (@FLOTUS) 25 czerwca 2019



Poprzednia rzeczniczka Sarah Sanders ustępuje z tej funkcji z końcem czerwca. 36-letnia Sanders zapowiedziała, że zamierza spędzać więcej czasu z dziećmi. Według agencji Reutera w Białym Domu pojawiły się spekulacje, że Sanders być może będzie ubiegała się o stanowisko gubernatora Arkansas, które niegdyś piastował jej ojciec Mike Huckabee.

Źródło: PAP/EPA/Chris Kleponis / POOL Stephanie Grisham nową rzeczniczką Białego Domu