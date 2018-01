Video: Joanna Stempień / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Rok sprawowania urzędu, fatalne notowania. Ale wyborcy...

Jeśli przejrzeć największe dzienniki na świecie, to wciąż trudno zrozumieć jak to możliwe, że Donald Trump wygrał wybory. Teraz prezydent ma najgorsze notowania od dziesięcioleci, ale wciąż wielu spośród tych, którzy zapewnili mu zwycięstwo, jest zachwyconych tym co mówi i tym co robi. Kim są wyborcy Trumpa, jak widza Amerykę i czego oczekują od swojego prezydenta? Materiał programu "Fakty z Zagranicy" TVN24BiS.

