Wzrost sprzedaży uzbrojenia przez USA. Również dzięki Polsce

Sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia innym państwom wzrosła w ostatnim roku o jedną trzecią i jej wartość sięgnęła 55,6 miliardów dolarów - poinformowała we wtorek agencja Reutera powołując, się na przedstawiciela władz USA. Za wzrost ten odpowiada między innymi zmniejszenie ograniczeń, jakie Waszyngton nakłada przy sprzedaży uzbrojenia.

Ogłoszone dane dotyczą roku fiskalnego w USA (FY2018), czyli okresu od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

"Kupuj amerykańskie"

Do wzrostu sprzedaży uzbrojenia za granicę przyczynił się m.in. ogłoszony w kwietniu przez administrację Donalda Trumpa plan "Kupuj amerykańskie" - wyjaśnia Reuters. Plan ten rozluźnia ograniczenia obowiązujące w eksporcie amerykańskiego uzbrojenia oraz zachęca przedstawicieli władz do większej aktywizacji biznesowej za granicą, by wspierać przemysł zbrojeniowy USA.

Według cytowanego przez Reutersa urzędnika USA Donald Trump chciałby uczynić Stany Zjednoczone, już obecnie dominujące w światowym handlu bronią, jeszcze większym eksporterem uzbrojenia. Prezydent USA robi to pomimo zastrzeżeń w zakresie kontroli zbrojeń oraz obrony praw człowieka.

Obecnie istnieją dwa sposoby, w jaki państwa mogą kupować broń od amerykańskich producentów. Pierwszy to sprzedaż komercyjna poprzez bezpośrednie negocjacje pomiędzy rządem i producentem, a drugi to tzw. zagraniczna sprzedaż zbrojeniowa (foreign military sales) poprzez rozmowy rządu z przedstawicielami Departamentu Obrony. Aby do sprzedaży uzbrojenia ostatecznie doszło, w obu przypadkach wymagana jest także akceptacja Kongresu USA.

Do Kongresu w 2018 roku fiskalnym wpłynęły wnioski o akceptację kontraktów na sprzedaż broni wartą około 70 miliardów dolarów, nieznacznie mniej niż w roku poprzednim. Zaakceptowane zostały jednak łącznie umowy o wartości 55,6 miliardów dolarów, czyli o 33 procent większej niż rok wcześniej.

Największymi eksporterami amerykańskiego uzbrojenia są takie koncerny jak Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics i Northrop Grumman.

Polska kupuje Patrioty

Portal Defense News podkreśla, że wartość sprzedaży uzbrojenia waha się każdego roku także w zależności od tego, jakie potrzeby zakupowe zgłaszają państwa sojusznicze. I tak w roku fiskalnym 2014 wyniosła ona 34,2 mld dolarów, w 2015 - 47 mld dolarów, w 2016 - 33,6 mld dolarów, zaś w 2017 - 41,93 mld dolarów.

Jak przypomina Reuters, w 2018 roku sfinalizowana została m.in. sprzedaż amerykańskich systemów obrony rakietowej Patriot dla Polski i Rumunii.

Podpisany w maju kontrakt zbrojeniowy jest największym w historii III Rzeczpospolitej - za system Patriot, razem z systemem zarządzania polem walki, Warszawa zapłaci 4,75 mld dolarów (około 16,1 mld zł). Pierwsze baterie mają dotrzeć nad Wisłę w 2022 roku.