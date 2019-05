Moskiewskie plany i sprzeczne zeznania. Senacka komisja wzywa syna Donalda Trumpa





»

Erik, Donald Jr i Ivanka Trump podczas konwencji republikanów Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/ Gage Skidmore Video: Reuters Archieve Erik, Donald Jr i Ivanka Trump podczas konwencji republikanów 09.05 | Komisja wywiadu w amerykańskim Senacie wezwała w środę syna prezydenta USA Donalda Trumpa - Donalda Trumpa jr. Przesłuchanie ma dotyczyć jego udziału w sprawie domniemanej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku - poinformowały agencje, powołując się na źródła senackie. zobacz więcej wideo »

Donald Trump odmówił Kongresowi wydania raportu Muellera Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/ Gage Skidmore Video: Reuters Donald Trump odmówił Kongresowi wydania raportu Muellera 8.05 | Prezydent Donald Trump, powołując się na przywilej władzy wykonawczej, odmówił w środę udostępnienia Kongresowi USA pełnej wersji raportu prokuratora specjalnego Roberta Muellera w sprawie domniemanej rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie 2016 roku, czego domaga się komisja sprawiedliwości Izby Reprezentantów. zobacz więcej wideo »

Foto: Wikimedia (CC BY SA 2.0)/ Gage Skidmore | Video: Reuters Archieve Senacka komisja wywiadu wezwała syna Donalda Trumpa. Materiał z lipca 2016 roku

Komisja wywiadu amerykańskiego Senatu wezwała w środę syna prezydenta USA Donalda Trumpa - Donalda Trumpa Juniora. Przesłuchanie ma dotyczyć jego ewentualnego udziału w sprawie ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w 2016 roku - poinformowały agencje, powołując się na źródła senackie.

Najstarszy syn prezydenta ma odpowiedzieć na pytania dotyczące jego zeznań w 2017 roku przed senacką komisją wymiaru sprawiedliwości. Zaprzeczył im potem były prawnik Donalda Trumpa Michael Cohen.

Moskiewskie plany

Trump Junior w 2017 roku zeznawał w sprawie planów jego ojca budowy Trump Tower w Moskwie. Mówił wtedy, że miał niewielką wiedzę na ten temat

"Czekam na dzień, w którym będę mógł podzielić się całą prawdą" Michael Cohen,... czytaj dalej » Nieco później jednak jego słowom zaprzeczył Cohen, który przed Izbą Reprezentantów zeznał, iż członków rodziny Trumpa informował "około dziesięć razy" o projekcie Trump Tower, a wśród osób zaznajomionych z tym tematem byli między innymi Donald Trump Junior i jego siostra Ivanka.

W listopadzie ubiegłego roku Cohen przed sądem federalnym w Nowym Jorku przyznał, że Trump starał się o realizację projektu budowy nieruchomości w Moskwie w czasie kampanii prezydenckiej, co jest niedozwolone.

Potwierdził w ten sposób doniesienia "Washington Post", który pisał, że Cohen już w trakcie kampanii zwrócił się do rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa o pomoc w przyspieszeniu prac nad umową dotyczącą budowy Trump Tower w Moskwie.

Kluczowa postać w śledztwie Muellera

Cohen w 2017 roku był kilkakrotnie przesłuchiwany w Kongresie, między innymi przez komisję wywiadu oraz komisję nadzoru Izby Reprezentantów. Powiedział między innymi, że Trump nie ujawnił swoich zeznań podatkowych, ponieważ obawiał się, że doprowadzi to do publicznego audytu i narazi go na sankcje karne.

Mówił też, że Trump wykorzystywał swoich najbliższych współpracowników do tuszowania jego potencjalnie szkodliwych kontaktów z kobietami oraz kłamał podczas kampanii wyborczej na temat swoich interesów w Rosji.

Cohen był osobistym prawnikiem Trumpa od 2007 roku. Uważany był za kluczową postać w śledztwie prokuratora specjalnego Roberta Muellera dotyczącym Russiagate oraz możliwej zmowy między władzami na Kremlu a sztabem Trumpa i utrudniania pracy wymiarowi sprawiedliwości.