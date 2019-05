W Wenezueli rośnie napięcie. Pompeo: USA nie wykluczają akcji zbrojnej





Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo oświadczył w środę, że Stany Zjednoczone są przygotowane do akcji zbrojnej w Wenezueli, jeśli będzie to konieczne do zatrzymania trwającego kryzysu politycznego w tym kraju.

- Akcja zbrojna jest możliwa. Jeśli jest ona tym, co jest konieczne, będzie ona tym, co Stany Zjednoczone zrobią - powiedział Pompeo w rozmowie ze stacją Fox Business Network. Zastrzegł jednak, że USA wolałyby, aby w Wenezueli doszło do pokojowego przekazania władzy.

"Końcowa faza" w Wenezueli

Trump śledzi sytuację w Wenezueli. "USA po stronie narodu i jego wolności" Prezydent USA... czytaj dalej » We wtorek rano Juan Guaido - przewodniczący wenezuelskiego parlamentu, który pod koniec stycznia ogłosił, że tymczasowo przejmuje obowiązki głowy państwa - wyszedł na ulice Caracas wraz z wojskowymi. Według agencji Reutera było ich około 70.

Tymczasowy prezydent oświadczył, że rozpoczęła się "końcowa faza" jego planu odsunięcia od władzy prezydenta Nicolasa Maduro i wezwał armię do poparcia go, aby zakończyć "uzurpację" Maduro.

Natomiast członkowie administracji Maduro oraz sam prezydent zapewniali we wtorek, że najwyżsi rangą wojskowi pozostają lojalni wobec "konstytucji". Ich zdaniem, jak mówił szef wenezuelskiego MSZ Jorge Arreaza, wtorkowe wydarzenia zostały "bezpośrednio zaplanowane przez Waszyngton, w Pentagonie i Departamencie Stanu oraz przez (doradcę Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Johna) Boltona".

Trump: uważnie śledzę sytuację w Wenezueli

Wsparcie dla Juana Guaido wyraził we wtorek amerykański prezydent Donald Trump. "Bardzo uważnie śledzę sytuację w Wenezueli. Stany Zjednoczone są po stronie Narodu Wenezueli i jego Wolności!" - napisał na Twitterze.

Stanowisko USA potwierdzili poza Trumpem także wiceprezydent USA Mike Pence i sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

Dziesiątki rannych w starciach w Caracas. Pompeo: Maduro chciał rano uciec na Kubę W starciach... czytaj dalej » Prezydencki doradca John Bolton wskazał natomiast, że administracja USA rozważa "wszystkie opcje" wobec Wenezueli. Powiedział również, że oczekuje, iż Rosja nie będzie się mieszać w wewnętrzne sprawy Wenezueli.

Zaapelował też do członków rządu Maduro, by zgodzili się na pokojowe przekazanie władzy.

Kryzys i dwuwładza w Wenezueli

W Wenezueli od ponad trzech miesięcy trwa stan faktycznej dwuwładzy. Na fali masowych wystąpień przeciwko prezydentowi Maduro, przewodniczący kontrolowanego przez opozycję parlamentu Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju i uznał prezydenturę rywala za nielegalną.

Za prawowitego reprezentanta Wenezueli Juana Guaido uznaje około 50 państw, w tym USA i większość członków UE.

Kryzys w Wenezueli