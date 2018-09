"Wciąż widzę jego twarz". Kolejna kobieta oskarża sędziego nominowanego przez Trumpa

Foto: East News Video: 2018 Cable News Network All Right Reserved

Kavanaugh oskarżany

17.09 | 51-letnia kobieta oskarżyła o napaść seksualną sędziego Bretta Kavanaugha nominowanego przez prezydenta Donalda Trumpa do Sądu Najwyższego. Do napaści miało dojść w 1982 roku na imprezie, gdy oboje byli uczniami szkoły średniej. Kavanaugh - który miał wtedy 17 lat - odrzuca oskarżenia. W jego obronie stanęło również 65 znających go kobiet.

