30.08.| Cztery zniszczone samochody, trzy osoby ranne i jedna staranowana uliczna latarnia - to efekt serii zderzeń, do których doszło w ciągu kilku sekund na jednej z ulic miasta Parma w amerykańskim stanie Ohio. Całość zdarzenia zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu, który - potrącony przez trzecie z uderzonych aut - staranował przydrożny słup. Do szpitala z lekkimi obrażeniami trafił policjant i dwie inne osoby. Po wypadku droga była zablokowana przez kilka godzin. Policja analizuje nagranie, bo niewykluczone są kary dla kierowców, których samochody zderzyły się jako pierwsze.

02.09 | Funkcjonariusz biura szeryfa z amerykańskiego stanu Dakota Północna ledwo uszedł z życiem. Policjant zatrzymał jednego z kierowców do kontroli drogowej. Nagle nadjeżdżający samochód z impetem uderzył w jego radiowóz, a potem w kolejny pojazd. Siedział w nim 81-letni mężczyzna, który trafił do szpitala. Nie doznał poważnych obrażeń. Również funkcjonariusz wyszedł z incydentu tego bez szwanku. Nic nie stało się także sprawcy wypadku, który jednak odpowie za jego spowodowanie.

