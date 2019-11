Turcja kupuje rosyjską broń. USA straszą sankcjami

Foto: PAP/EPA/TURKISH PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / HANDOUT Video: Fakty TVN

Po masakrze Trump zaproponował pomoc Meksykowi. Chłodna...

Stany Zjednoczone oficjalnie proponują Meksykowi pomoc wojskową w walce z kartelami narkotykowymi. To reakcja USA na masakrę amerykańskich mormonów. Konwój z amerykańską rodziną mieli zaatakować w północnym Meksyku tamtejsi gangsterzy. Zginęły trzy kobiety i sześcioro dzieci. Pozostałe dzieci przeżyły, ale przeżyły dramat. Prezydent Meksyku stwierdził, że zwróci się o pomoc międzynarodową, jeśli to będzie potrzebne. - Nie wydaje mi się, że potrzebujemy interwencji obcego rządu, by poradzić sobie z takimi sytuacjami - dodał.

»