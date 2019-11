USA rozpoczęły proces wyjścia z paryskiego porozumienia klimatycznego

Stany Zjednoczone rozpoczęły w poniedziałek formalny proces wycofywania się z paryskiego porozumienia klimatycznego, co wielokrotnie zapowiadał prezydent Donald Trump. Porozumienie wymaga od USA ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

"Dziś rozpoczynamy formalny proces wycofywania się z paryskiego porozumienia klimatycznego" - ogłosił na Twitterze amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Przekazał, że władze w Waszyngtonie przesłały Narodom Zjednoczonym stosowną notę.



Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019

Trump spełnił swoje groźby. Wycofuje się z porozumienia klimatycznego - Po to, by... czytaj dalej » Poniedziałek to pierwszy dzień, gdy amerykańska administracja ma możliwość podjęcia formalnych kroków dotyczących rozpoczęcia procesu wycofywania USA z układu. Procedura trwa rok i zaczyna się od poinformowania o tym ONZ.

Ochrona klimatu

Porozumienie Paryskie to globalna umowa z 12 grudnia 2015 r. wynegocjowana podczas szczytu klimatycznego ONZ w Paryżu. Akt wskazuje działania mające służyć zatrzymaniu globalnego ocieplenia na poziomie "dużo poniżej 2°C". Dotyczy okresu po 2020 roku.

Opowiedziało się za nim 195 państw. Głównym celem paryskiej umowy "jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż o 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur o 1,5 stopnia".