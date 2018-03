Kolejna dymisja w Białym Domu





Dotychczasowy sekretarz do spraw weteranów David Shulkin został w środę odwołany ze stanowiska. Prezydent Donald Trump poinformował za pośrednictwem Twittera, że zamierza powierzyć to stanowisko prezydenckiemu lekarzowi Ronny'emu Lynn Jacksonowi.

W okresie przejściowym departamentem do spraw weteranów wojskowych ma kierować dotychczasowy wiceszef resortu Robert Wilkie.

51-letni Ronny Lynn Jackson został powołany na stanowisko prezydenckiego lekarza przez Baracka Obamę w 2013 roku. Donald Trump postanowił korzystać z jego opieki, gdy objął urząd w 2016 roku.

Jak podkreśla Reuters, Shulkin, którego dymisja wpisuje się w serię zwolnień w amerykańskim rządzie po odwołaniu między innymi sekretarza stanu Rexa Tillersona, stał się bohaterem mediów w związku z kosztownymi podróżami, jakie miał odbywać na koszt podatników.



I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 marca 2018





Źródło: EPA/JIM LO SCALZO Ronny Lynn Jackson zmienia Davida Shulkina