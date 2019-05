Utknęli, myjąc okna. Wiatr rzucał nimi na wszystkie strony. Nagranie mrozi krew w żyłach

Dwóch robotników myjących okna wieżowca utknęło na wysokości ponad 250 metrów nad ziemią. Platforma, na której się znajdowali, została tak mocno rozbujana przez wiatr, że wybijała okna w budynku. Szczęśliwie udało się opanować sytuację.

Dwa lata po wypadku policja pokazuje, jak runęła "piramida z ludzi" Nagranie wypadku... czytaj dalej » Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Oklahoma City w Stanach Zjednoczonych. Liny, którymi przymocowana była platforma z pracownikami, częściowo się zerwały.

Wiatr tak bardzo ją rozbujał, że zaczęła uderzać w okna wieżowca. Na miejsce przyjechali strażacy, jednak długo byli bezradni. Zabezpieczyli przestrzeń dookoła budynku. Ostatecznie robotnicy ustabilizowali platformę i zeszli na dach.

- To, co zrobili jest absolutnie niesamowite. Byli w sytuacji, w jakiej nikt nie chciałby się znaleźć. Zachowali zimną krew i przytomność umysłu, żeby złapać linę i zabezpieczyć platformę, kołyszącą się na wysokości 50 piętra. To jest niezwykłe, a oni zasługują na uznanie - powiedział Benny Fulkerson, oficer prasowy miejscowej straży pożarnej.