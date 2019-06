Amerykańskie manewry w pobliżu Iranu. Bombowiec strategiczny w powietrzu

Wszystkie drogi prowadzą do Anglii? Tak przynajmniej wskazują ostatnie rewelacje dotyczące przyszłości Bartłomieja Drągowskiego. W sobotę stacja Sportitalia łączyła Polaka z Southamptonem, w niedzielę to samo źródło poinformowało, że do walki o bramkarza włączyło się Bournemouth. zobacz więcej »