Kongresmeni byli jednomyślni. Chcą, aby FBI ścigało za znęcanie się nad zwierzętami





Izba Reprezentantów jednomyślnie przyjęła ustawę, która uznaje znęcanie się nad zwierzętami za przestępstwo federalne. Za takie czyny będzie mogło grozić nawet siedem lat więzienia. Ustawa czeka na zgodę Senatu i podpis prezydenta.

Do tej pory każdy stan miał własne przepisy dotyczące złego traktowania zwierząt. Teraz, jeżeli ustawa PACT przejdzie całą drogę legislacyjną, na której końcu zostanie podpisana przez prezydenta, znęcanie się nad zwierzętami będzie ścigane przez władze federalne, w tym FBI.

Projekt ustawy złożyli wspólnie polityczni przeciwnicy: kongresmen Ted Deutch z Partii Demokratycznej i republikanin Vern Buchanan. Obaj są z Florydy.

Dokument ma rozszerzyć podpisaną w 2010 roku przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamę ustawę Animal Crush Video Prohibition. Tak zwane crush videos to nagrania, na których w bestialski sposób maltretowane są zwierzęta. Takie nagrania zabronione prawem były w Stanach Zjednoczonych od końca lat 90., jednak wkrótce potem zakwestionowano zakaz, tłumacząc, że godzi on w prawo do wolności ekspresji. Sytuację zmieniła dopiero decyzja Obamy.

"Przełomowy projekt"

- Ten projekt wysyła wyraźny komunikat, że nasze społeczeństwo nie akceptuje okrucieństwa wobec zwierząt - oświadczył Deutch. - Otrzymaliśmy wsparcie od wielu Amerykanów z całego kraju i wszystkich opcji politycznych. Obrońcy praw zwierząt występowali w imieniu żywych istot, które nie mają głosu - kontynuował.



Jak dodał, sami policjanci wskazują, że znęcanie się nad zwierzętami świadczy o skłonności do przemocy także wobec ludzi.

Deutch szczególnie podziękował aktywistce, studentce Sydney Helfand, która utworzyła internetową petycję, wnoszącą o zaakceptowanie ustawy przez Kongres. Pod petycją podpisało się ponad 729 tysięcy osób.



Kongresmen Buchanan ocenił, że "to przełomowy projekt". Jego zdaniem perspektywy wprowadzenia ustawy w życie są optymistyczne. Przypomniał, że Senat poparł projekt ustawy w dwóch poprzednich sesjach Kongresu.

Aktywistka: przemoc wobec zwierząt rodzi przemoc wobec ludzi

- Wiemy już, że okrucieństwo wobec zwierząt jest wskaźnikiem patologii społecznej, a ci, którzy popełniają zbrodnie przeciwko ludziom, często zaczynają od krzywdzenia zwierząt - powiedziała aktywistka Sara Amundson.



- To rodzaj przemocy, który jest zarówno powszechny, jak i dobrze udokumentowany, co zwiększa potrzebę pilnego przyjęcia tego zdroworozsądkowego prawa - dodała.

Ustawa trafi teraz do Senatu a w następnej kolejności na biurko prezydenta. Biały Dom nie poinformował jeszcze, czy prezydent Donald Trump zamierza podpisać ustawę.