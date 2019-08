Proces "Boga Hollywood" odroczony. Są nowe oskarżenia

Video: TVN24 BiS

"To może być jedna z największych afer tego typu w Hollywood"

10.10.| Harvey Weinstein został zwolniony z firmy The Weinstein Company, jednej z najważniejszych firm producenckich Hollywood, w związku z zarzutami o molestowanie seksualne. - To może być jedna z największych afer tego typu w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zarzuty się potwierdzą, to może ona wywrócić Hollywood do góry nogami - mówił Tomasz-Marcin Wrona, dziennikarz kulturalny tvn24.pl, w programie "Dzień na świecie" TVN24 BiS.

