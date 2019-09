"Nie było tematów tabu". Spotkanie pary prezydenckiej z przedstawicielami środowisk żydowskich

Video: tvn24

Duda o wspólnych wartościach z Trumpem

24.09 | Prezydent Donald Trump w rozmowie ze mną mówił, że bardzo chce przyjechać do Polski i ma nadzieję, że stanie się to w najbliższym czasie - powiedział we wtorek dziennikarzom prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Nowym Jorku w związku z 74. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie wykluczył, że do wizyty amerykańskiego prezydenta nad Wisłą mogłoby dojść przy okazji szczytu NATO w Londynie.

