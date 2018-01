W wieżowcu Trump Tower położonym na Manhattanie w Nowym Jorku w poniedziałkowy poranek wybuchł pożar. Dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich odniosła poważne obrażenia - przekazała lokalna straż pożarna. Prezydent USA i jednocześnie właściciel budynku, Donald Trump, przebywa obecnie w Waszyngtonie.

Według rzeczniczki nowojorskiej straży pożarnej o godzinie 7. rano czasu lokalnego (13. czasu polskiego) służby otrzymały zgłoszenie telefoniczne o pożarze na ostatnim piętrze 68-piętrowej Trump Tower.

202-metrowy wieżowiec jest zlokalizowany przy Piątej Alei na Manhattanie w Nowym Jorku.



Z informacji przekazywanych przez amerykańskie media wynika, że nie przeprowadzono ewakuacji.

Źródło: Shutterstock Trump Tower wrosła w krajobraz nowojorskiej ulicy

Agencja Reutera powołująca się na nowojorską straż pożarną podała, że dwie osoby zostały ranne, a jedna z nich "odniosła poważne, być może zagrażające życiu, obrażenia".

Jak poinformował rzecznik, na miejscu szybko pojawiła się straż pożarna. NBC News podała, że pożar jest obecnie "pod kontrolą".

Półtorej godziny po otrzymaniu zgłoszenia na miejscu wciąż działało 26 zastępów straży pożarnej.

Z kolei syn Donalda Trumpa , Eric Trump, napisał na swoim profilu na Twitterze, że źródłem "niewielkiego pożaru", który wybuchł w nieruchomości, była instalacja elektryczna w systemie klimatyzacji, a straż pożarna znalazła się na miejscu kilka minut po zgłoszeniu. Akcja gaśnicza trwała około godziny.



"Nowojorska straż pożarna pojawiła się na miejscu w ciągu kilku minut i wykonała niesamowitą robotę. Strażacy są prawdziwymi bohaterami i zasługują na nasze najszczersze podziękowania i pochwałę!” - napisał w poście.



There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj — Eric Trump (@EricTrump) 8 stycznia 2018

Trump Tower to 58-piętrowy wieżowiec w nowojorskiej dzielnicy Manhattan, łączący funkcje mieszkaniowe, handlowe i biurowe. Był on główną rezydencją Donalda Trumpa przed jego wyborem na prezydenta USA.